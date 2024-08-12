台電要科技業就近電源端設廠　李彥秀轟：推卸責任、情緒勒索

▲國民黨立委李彥秀。（資料照／記者黃克翔攝）



實習記者歐承翰／台北報導

台電董事長曾文生日前表示，因中送北電力潮流面臨瓶頸，桃園以北地區已不再核供5MW以上資料中心，呼籲高科技產業到「支持電源開發的縣市發展」，以減緩輸電瓶頸。對此，國民黨立委李彥秀今（12）日痛批，提供足夠的電力本就是政府的責任，要「企業去支持電源開發的縣市發展」根本就是推卸責任給地方、情緒勒索。

李彥秀指出，現今AI產業需求大爆發，但是用電量也相當可觀。然而，台電卻說，不再核供桃園以北地區5MW以上資料中心，要求高科技產業到「支持電源開發的縣市發展」，這戳破了「台灣不缺電」的謊言。

「北部就是缺電」李彥秀說，上週就有三天出現供電吃的黃色燈號，四月中旬要不是台積電出手救援，北部就要大停電，而南部則是要「看老天爺的臉色」。

李彥秀強調，高科技產業本來就有「產業聚落」的特性，且AI產業非常吃「高科技人才」，要AI產業不在北部設廠，根本就是強人所難，也是完全不懂科技產業的外行話。

李彥秀直言，提供足夠的電力以及區域發展本來就是政府的責任，今天曾文生回頭要求，「企業去支持電源開發的縣市發展」，根本就是將政府的責任推給地方，根本就是情緒勒索。