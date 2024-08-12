轟民進黨要開臨時會是「假議題」　洪孟楷：連立委連署都沒遞出

▲洪孟楷直言，臨時會是假議題，不值得討論。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院是否召開臨時會朝野無共識，國民黨團書記長洪孟楷今（12日）受訪表示，臨時會在憲法、立法院職權行使法中寫的非常明確，第一有重大事件，第二有四分之一的立委連署後，由院長召集談話會來做臨時會的後續安排，但目前就是沒有一個政黨有四分之一的立委連署，所以這個議題自始至終就是一個假議題，「民進黨團是否要提出四分之一的立委連署？就這麼簡單，直球對決吧！」

立法院民進黨團2日函文立法院長韓國瑜，表達要在法定期程內，針對國家通訊傳播委員會（NCC）與考試院人事同意權進行協商，韓國瑜預計本週召集協商。

對此，洪孟楷重申，國民黨團一開始的主張及立場就很明確，身為在野黨不可能主動去要求召開臨時會，不會遞出四分之一立委連署的申請，那就看民進黨團要不要提出連署，要求院長召開臨時會，否則以法令上來講，現在是休會期，國民黨立委休會但不休息，地方的服務會勘、案件追蹤等，都持續在做。

洪孟楷表示，請民進黨團說清楚，要求院長召集朝野協商，到底是要請院長在9月到來的正式會期，協商什麼時候要做相關人事的審查，還是要臨時會，如果要臨時會，先遞出四分之一的立委連署，這是基本的門檻，如果沒有遞出，臨時會就是假議題，我們不會在假議題上浪費口水，也不會奉陪。