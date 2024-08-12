赴南韓潛水觀光注意！濟州島海岸「發現鯊魚」達5例　威脅海女安全

▲南韓濟州島今年6月在沿岸捕獲對人類具有攻擊性的短尾真鯊。（圖／濟州地方海洋警察廳）

記者羅翊宬／編譯

前往南韓濟州島進行水上娛樂的觀光客們注意了！受到海洋生態環境改變等影響，濟州島今年夏季已經有5起通報「發現鯊魚」的案例，其中6月更在濟州島沿岸捕獲對人類具有攻擊性的短尾真鯊，未來在沿岸從事捕魚活動的海女、潛水客們得多加防範鯊魚侵襲。

根據《韓聯社》，南韓濟州島西歸浦海洋警察署今（12）日指出，昨（11）日下午5時在西歸浦市城山邑廣峙其海邊附近，從事水肺潛水的觀光客通報發現鯊魚的蹤跡，雖然當下並未確認鯊魚的品種，不過推測其大小約為2至2.5公尺。

濟州島西歸浦市沿岸，從今年6月起的兩個月以來，包括在地歸島附近、中文洞、城山邑等處皆能發現鯊魚的蹤跡，由潛水客或釣魚客通報5起案例，而在其中2起案例中，更成功捕獲2.8公尺長的短尾真鯊。

報導指出，濟州市（濟州島北部）、西歸浦市（濟州島南部）去年總共通報4起發現鯊魚的紀錄。

短尾真鯊主要生活在溫帶、亞熱帶海域，最大能夠長到3公尺，和大白鯊、鼬鯊等同樣都是能夠攻擊人類的品種。近年來，鯊魚之所以開始頻繁在濟州島海域出沒，主要受到海水溫度升高、海洋環境變化等影響，加上阻擋鯊魚靠近海岸的印太瓶鼻海豚近年來開始驟減，才會使鯊魚開始接近濟州島沿岸。

據悉，過去冬季時鯊魚為了追捕獵物之一的鰤魚而選擇靠近濟州島海岸，然而近年卻因海水溫度的變化，就連夏季也開始靠岸，儘管目前尚未傳出傷亡案例，卻對於海女們的安全構成威脅，因此西歸浦市部分漁船開始安裝能夠驅趕鯊魚的電波裝置。