　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

赴南韓潛水觀光注意！濟州島海岸「發現鯊魚」達5例　威脅海女安全

▲▼南韓濟州島今年6月在沿岸捕獲對人類具有攻擊性的短尾真鯊。（圖／濟州地方海洋警察廳）

▲南韓濟州島今年6月在沿岸捕獲對人類具有攻擊性的短尾真鯊。（圖／濟州地方海洋警察廳）

記者羅翊宬／編譯

前往南韓濟州島進行水上娛樂的觀光客們注意了！受到海洋生態環境改變等影響，濟州島今年夏季已經有5起通報「發現鯊魚」的案例，其中6月更在濟州島沿岸捕獲對人類具有攻擊性的短尾真鯊，未來在沿岸從事捕魚活動的海女、潛水客們得多加防範鯊魚侵襲。

根據《韓聯社》，南韓濟州島西歸浦海洋警察署今（12）日指出，昨（11）日下午5時在西歸浦市城山邑廣峙其海邊附近，從事水肺潛水的觀光客通報發現鯊魚的蹤跡，雖然當下並未確認鯊魚的品種，不過推測其大小約為2至2.5公尺。

濟州島西歸浦市沿岸，從今年6月起的兩個月以來，包括在地歸島附近、中文洞、城山邑等處皆能發現鯊魚的蹤跡，由潛水客或釣魚客通報5起案例，而在其中2起案例中，更成功捕獲2.8公尺長的短尾真鯊。

報導指出，濟州市（濟州島北部）、西歸浦市（濟州島南部）去年總共通報4起發現鯊魚的紀錄。

短尾真鯊主要生活在溫帶、亞熱帶海域，最大能夠長到3公尺，和大白鯊、鼬鯊等同樣都是能夠攻擊人類的品種。近年來，鯊魚之所以開始頻繁在濟州島海域出沒，主要受到海水溫度升高、海洋環境變化等影響，加上阻擋鯊魚靠近海岸的印太瓶鼻海豚近年來開始驟減，才會使鯊魚開始接近濟州島沿岸。

據悉，過去冬季時鯊魚為了追捕獵物之一的鰤魚而選擇靠近濟州島海岸，然而近年卻因海水溫度的變化，就連夏季也開始靠岸，儘管目前尚未傳出傷亡案例，卻對於海女們的安全構成威脅，因此西歸浦市部分漁船開始安裝能夠驅趕鯊魚的電波裝置。

ET快訊
正妹警上任才半年　意外逮到詐欺通緝犯
3屆都輸美國男籃！法國麥當勞「考慮下架1物」
不只00940！　00939文宣踩「保本、保證獲利」紅線挨罰
林郁婷、波蘭妹「一起比6手勢」　真相長知識
太暖！李洋過29歲生日「做有意義的事」
首張「台灣價值」罰單！00940廣告踩紅線　金管會罰元大投信
奧運終場哨還沒吹　場上球員全不比了！現場球迷噓爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日7歲女童闖「奪命水域」溺水！　母為救愛女溺斃沉河底

奧運閉幕藏巧思！舞台拼出巨大「世界地圖」　網驚嘆：以為是貓貓

嚴禁騙砲！印度制定新法　「發生性行為後不結婚」最高可監禁10年

凱特王妃又露面了！素顏同框「蓄鬍威廉」　粉絲驚呼：好粗獷

約會看電影「手機狂響」超煩　女發現通知驚嚇中460萬大獎

赴南韓潛水觀光注意！濟州島海岸「發現鯊魚」達5例　威脅海女安全

輕拍空服員手臂！退役球星遭上銬帶下飛機　列入拒載黑名單

3歲女童和馬合照被狂踹　媽目睹她「頭骨裂開」嚇：以為她死了

奧運終場哨還沒吹　場上球員「1原因」全不比了！現場球迷噓爆

伊朗傳本周攻打以色列　革命衛隊軍演5天「加強戰備」

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲」　律師開砲：小三不安靜一點是在哭屁哭？

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

薯條還沒吃完免煩惱　日皮匠做專用保溫袋

日7歲女童闖「奪命水域」溺水！　母為救愛女溺斃沉河底

奧運閉幕藏巧思！舞台拼出巨大「世界地圖」　網驚嘆：以為是貓貓

嚴禁騙砲！印度制定新法　「發生性行為後不結婚」最高可監禁10年

凱特王妃又露面了！素顏同框「蓄鬍威廉」　粉絲驚呼：好粗獷

約會看電影「手機狂響」超煩　女發現通知驚嚇中460萬大獎

赴南韓潛水觀光注意！濟州島海岸「發現鯊魚」達5例　威脅海女安全

輕拍空服員手臂！退役球星遭上銬帶下飛機　列入拒載黑名單

3歲女童和馬合照被狂踹　媽目睹她「頭骨裂開」嚇：以為她死了

奧運終場哨還沒吹　場上球員「1原因」全不比了！現場球迷噓爆

伊朗傳本周攻打以色列　革命衛隊軍演5天「加強戰備」

烈焰黑煙竄天！雲林疏菜外銷包裝廠起火　500㎡鐵皮屋成廢墟

阿爾及利亞女將克莉芙不忍了！律師在巴黎開告網路霸凌

LIVE／木可你不可？政治獻金爭議連環爆　柯文哲親上火線釋疑

成人展舉牌「互動價目表」！近看竟是台灣第一女優 路人激動：本尊很漂亮

王宥忻曾家中破產！　晉升10億身家「全球4國家」都有房產

權值股發威！台積電漲6元收940　台股大漲304點來到21773點

日7歲女童闖「奪命水域」溺水！　母為救愛女溺斃沉河底

「我能毀了你」街頭擺大字報恐嚇畢書盡　男涉3罪被起訴

339萬起！台灣「BMW 5系列」新增車型　530i經銷端接單中

木瓜牛奶掛機車被偷！小資女氣炸：有那麼渴嗎　PO文肉搜T恤男

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

國際熱門新聞

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

克莉芙教練認了　「染色體問題」讓她崩潰

台灣飛日也受影響！颱風登陸日本　235航班取消延誤

29款保險套、潤滑液含致癌物質！

即／新航客機降落冒白煙　成田機場關閉跑道

中國40金暫居第一！美國最後機會搶回寶座

洛杉磯奧運棒壘球回歸　拳擊、舉重恐遭取消

終場哨還沒吹　場上球員1原因全不比了

必勝客草莓麻糬披薩　義大利人覺得痛苦

62具遺體全數尋獲！失事客機慘劇　巴西宣布全國哀悼3天

美國人受不了台積電文化？　學徒計畫員工真心話曝

前球后惡劣攻擊林郁婷　網友罵爆

更多熱門

相關新聞

美韓「乙支自由之盾」軍演　模擬北韓核攻擊

美韓「乙支自由之盾」軍演　模擬北韓核攻擊

美國與南韓每年例行實施的軍演「乙支自由之盾」（UFS）即將從本月19日起正式展開，並於29日結束，為期11天。針對北韓（朝鮮）近年來高度發展核武與彈道飛彈技術，美韓兩軍將從陸、海、空實施各種野外機動與射擊訓練，同時設法應對北韓干擾GPS、網路駭客攻擊等所帶來的威脅。

台灣飛日也受影響！颱風登陸日本　235航班取消延誤

台灣飛日也受影響！颱風登陸日本　235航班取消延誤

即／成田機場封閉跑道！　消防車緊急待命

即／成田機場封閉跑道！　消防車緊急待命

日航宣布取消78航班！岩手10萬人「全員避難」

日航宣布取消78航班！岩手10萬人「全員避難」

安芝儇嗨跳《疾風街道》超吸睛

安芝儇嗨跳《疾風街道》超吸睛

關鍵字：

日韓要聞南韓鯊魚濟州島短尾真鯊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

高雄某摩鐵驚見針孔　藏插座正對床鋪

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

湯姆克魯斯從天而降　神勇現身奧運閉幕式

恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

不滿遭主管刁難　化工女調製「超濃致癌物」報復

更多

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面