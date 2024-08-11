岩手10萬人「全員避難」！颱風瑪莉亞襲日　日航宣布取消78航班

▲日本航空率先宣布取消12日的78個航班。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

瑪莉亞颱風預計12日從日本東北登陸，而青森縣、岩手縣以及宮城縣11日晚間就有可能發生線狀雨帶。日本航空稍早宣布，12日有78個航班因受天氣影響確定取消，影響人數高達7000人。此外，首當其衝的岩手縣5個區域也要求「全員避難」，高達4.6萬人將前往避難所。

日本航空11日宣布取消12日從羽田機場、伊丹機場、札幌新千歲機場、青森機場、三澤機場、秋田機場、花卷機場、仙台機場以及山形機場起降的78個航班，預計影響約7000名旅客。

根據氣象廳觀測，瑪莉亞目前正位於石卷市東南東邊海域約240公里（北緯37.8度、東經143.9度），時速10公里，中心氣壓為980百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺。預計12日從東北地區登陸，之後貫穿日本，進入日本海。

▲瑪莉亞預計12日登陸日本。（圖／日本氣象廳）



氣象廳警告，青森縣、岩手縣和宮城縣在11日晚間至12日上午，可能會出現線狀雨帶，增加大雨引發災害的風險，呼籲當地居民提高警戒。

岩手縣宮古市、久慈市、岩泉町、大槌町和山田町等5個區域已對全部民眾發出全域避難警示，要求所有人都應立即前往避難所，共計5.3萬戶、10萬9919人。

由於瑪莉亞颱風移動速度較慢，大雨的影響預計將持續至14日左右。

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