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美韓軍演「乙支自由之盾」下周展開　政府演習首模擬北韓核武攻擊

▲▼乙支自由之盾美韓聯合軍演即將於21日舉行，位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍基地韓福瑞營20日的景象。（圖／達志影像／newscom）

▲乙支自由之盾美韓聯合軍演即將於19日舉行。圖為南韓京畿道平澤市的駐韓美軍基地韓福瑞營。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓每年例行實施的軍演「乙支自由之盾」（UFS）即將從本月19日起正式展開，並於29日結束，為期11天。針對北韓（朝鮮）近年來高度發展核武與彈道飛彈技術，美韓兩軍將從陸、海、空實施各種野外機動與射擊訓練，同時設法應對北韓干擾GPS、網路駭客攻擊等所帶來的威脅。

根據《韓聯社》，美國長年以來協防南韓，其中針對「韓半島（朝鮮半島）有事」等情況每年例行實施乙支自由之盾軍演。南韓聯合參謀本部今（12）日在國防部召開記者會，正式公開本月即將實施的軍演行程，此次軍演將聚焦北韓的大規模殺傷性武器，在各種領域的作戰中充分運用美韓雙方的戰略資產，強化美韓同盟的防禦態勢。

此次乙支自由之盾的軍演腳本，將針對北韓核武與導彈威脅、北韓干擾GPS系統、北韓網路駭客攻擊、北韓各種陸海空威脅等各種情況去做應對。

南韓聯合參謀本部表示，「乙支自由之盾軍演期間，將採美韓聯合野外機動訓練，在陸、海、空等領域擴大實施機動射擊訓練，強化相互應用與實戰性，提升美韓同盟聯合作戰的履行能力與意志。」

南韓聯合參謀本部也透露，此次乙支自由之盾軍演實施期間，將首次導入模擬北韓核武攻擊的政府演習，在民間人士的避難訓練，由各地區責任部隊參與。

另外，今年下半季將預計成立「韓國軍戰略司令部」，為聯合參謀本部的隸屬組織，屆時將成為美軍戰略司令部的對接夥伴，預計將負責統合指揮玄武系列彈道飛彈、匿蹤戰鬥機、3000頓級潛艦等戰略資產，同時負責遏制來自敵軍的核武與大規模殺傷武器（WMD）攻擊。

報導指出，今年度的乙支自由之盾聯合軍演，其參加兵力將達1萬9000人，維持往年的參與人數；至於野外機動訓練則多達48件，比往年還要多。

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