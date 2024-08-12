吳靜怡預言柯文哲下午記者會「8字腳本」　呼籲拿出關鍵性證據

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）



實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報風波，今（12）日下午將召開記者會說明。對此，政治評論員吳靜怡發文預言，記者會的腳本又會是「道歉、卸責、硬拗、提告」，她呼籲，若是要獲得民眾信任，應拿出關鍵性證據，「木可、尼奧、時樂」開立給競辦的發票。

吳靜怡於臉書痛批，從「台北幼兒園性侵案」到「柯文哲競辦帳目醜聞」，彰顯柯文哲失能的領導能力。如果柯文哲處理台北幼兒園的第一案像是處理自己政治問題一樣積極，就不會發生之後二十幾位幼兒繼續被狼師性侵。

吳靜怡狠酸，監察院公佈數據時，柯文哲大喊國民黨騙子，沒想到今天是柯文哲開記者會。她也預言，柯文哲今天下午記者會的腳本又會是「道歉、卸責、硬拗、提告」，這些大家都會背了。

吳靜怡呼籲，要獲得民眾信任，請拿出關鍵性證據：「木可、尼奧、時樂」開立給競辦的發票，發票在申報時的金額和備註說明欄位的事由證據；「智堯資訊傳媒」、「木可公關」出帳紀錄和各銀行本，包含籌備處的銀行資料確認沒有任何金流。

吳靜怡強調，這兩案都是柯文哲領導決策、黃珊珊督導，天天開早會的團隊，需要辯解的時候都有陳智菡，一案關鍵的人就是窮盡一切可能的前社會局長周榆修，這一案就是人人尊稱「李董」的李文宗，這些人都是差點要靠年輕人送進總統府管理國家的人，多麼恐怖。

吳靜怡質疑，涉及到自己孩子時，柯文哲會心情不好，柯太太為人母連續發文解釋兒子的公司，但「台北幼兒園性侵案」發生第一案開始，怎麼不見柯文哲積極過？而且柯文哲、黃珊珊從未對這些家庭道歉。而危害到自己的時候，連網軍都能出動。遇到別人孩子的時候，就淡淡地說「如果還能重來」，有夠諷刺！