賀錦麗對台灣中國態度為何？　過去重點發言一次看

▲賀錦麗曾與150位領袖會面。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟華盛頓10日專電

民主黨總統候選人賀錦麗在副總統任內多次代表美國出訪，與美國在亞洲的5個條約盟友領袖都曾會面，是美國印太策略的熟面孔。從她過去對台灣、中國議題的發言，也可一窺她可能的外交政策。

美國總統拜登（Joe Biden）是外交老手。相對於拜登，賀錦麗（Kamala Harris）當上副總統前曾任4年聯邦參議員，主要在情報、司法委員會，加上之前大半的檢察官生涯多處理國內議題，因此被認為外交經驗比較不足。

曾與150位領袖會面 包括賴清德、習近平

賀錦麗上任至今有4次亞洲行，其中包括代拜登出席2022年亞太經濟合作會議（APEC）、2023年的東南亞國家協會峰會（ASEAN）及東亞峰會（EAS）。美國網媒Slate報導，她共有17趟出訪，拜訪21國，與超過150位領袖會面。

在泰國的APEC峰會，賀錦麗與中國國家主席習近平短暫交談。賀錦麗說，她向習近平重申一週前拜登在20國集團（G20）峰會對習強調雙方應維持溝通順暢的訊息。當時美中關係因時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台陷入低點。

同年初，賀錦麗與當時是副總統的賴清德在宏都拉斯總統就職典禮也短暫寒暄。

中國在南海擴張之際 與小馬可仕會面至少5次

根據白宮的會談摘要，賀錦麗與印太領袖會面時必談中國議題，並且強化與盟友的結盟，以應對中國對區域安全的挑戰，這成為她迄今主要的對中外交經驗。

近年中國與菲律賓在南海主權衝突升溫，賀錦麗與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在各式的區域峰會之外，至少還有5次會面，展現美國對維持國際秩序及對菲律賓安全的承諾。

賀錦麗首趟亞洲行即訪問越南，創美國副總統首例。越南也是南海主權聲索國之一，賀錦麗說，美國會在南海守護航行自由，制止中國霸凌及過度擴張海權。

她在任內也跟美國在印太地區的5個條約盟友領袖多次見面，包括日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅、小馬可仕、泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha），以及2021年時任澳洲總理的莫里森（Scott Morrison）。

登美駐日艦艇談台灣 強調深化非正式關係

賀錦麗在2022年9月28日訪問日本，登上美軍部署在日本海域的驅逐艦霍華德號（USS Howard），演說時提到中國用軍事、經濟手段脅迫、恐嚇鄰國。

當時中國剛結束在台灣周圍的大規模軍演，對裴洛西（Nancy Pelosi）訪台表達不滿。賀錦麗演說時提到，中國在東海、南海的行為令人擔憂，也在台海挑釁，以對台灣施壓，並採取破壞穩定的行動。

賀錦麗說，「我們預期北京會繼續有積極行動，試圖片面改變現狀」，美國相信，台海和平與穩定是維持自由開放印太地區不可或缺的一部分。

「我們會持續反對片面改變現狀，持續按照我們長期的政策，支持台灣的自我防衛」。賀錦麗說，「台灣是充滿活力的民主，在科技、健康及其他領域都為全球做出貢獻，美國會持續深化我們的非正式關係」。

後續的記者會上，有記者追問賀錦麗如何深化與台灣的關係以及與日本領袖會談時，是否談及拜登以更明確方式闡述美國對台立場。她並未針對問題回答。

當時約2週前，拜登接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，被問到是否會協防台灣，拜登肯定地回答：「對」。

參與提案挺香港、維吾爾族 誓言不因貿易忽略人權

賀錦麗2017年起曾擔任4年參議員。根據國會網站，她就國際議題提出或共同提出的法案，包括維吾爾族、香港、緬甸人權法案、與女性、同志相關的人權法案、氣候變遷、禁止未經國會授權對伊朗採取軍事行動法等。

其中包括共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）領銜的香港人權與民主法案（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019），授權美國必要時可制裁損害香港民主人權的個人與實體，不得拒發香港示威者簽證等。

賀錦麗參加上一屆民主黨總統初選，當時回答智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）書面提問時說，中國的人權紀錄極糟，美國必須重視，不能忽略維吾爾族再教育營、政治宗教壓迫、香港人自治權被侵蝕等問題。

她當時批評前總統川普（Donald Trump）對這些問題視而不見，只想打贏貿易戰。如果她當選，她不會對人權侵犯行為置之不理。

指中國商業間諜猖獗 曾質疑對中加徵關稅反傷美

賀錦麗也多次關切中國長期以來的不公平貿易行為。她2018年時在國會聽證會關切中國「非傳統間諜活動」，提出實例指證這些「猖獗行為」對美國利益造成嚴重損失，主張修改1996經濟間諜法，強化嚇阻的效果。

對於當時川普大肆提高中國商品關稅，賀錦麗曾說，其結果反使美國企業成本上升、勞工面臨失業風險、消費產品價格也高漲。

賀錦麗曾在一封聯合致函給貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）的公開信呼籲，重新考慮提高對中國消費電子產品和電子元件徵收關稅的政策，儘速與中國就其歧視性的產業政策與保護智慧財產權等議題談判。

在2019年民主黨總統初選辯論中，她被稱為不是「保護主義者的民主黨員」。不過，拜登上任後，至今仍保留川普任內大部分的關稅政策，並在2024年5月宣布對中國進口產品加徵關稅，鎖定電動車、電池、鋼、關鍵礦物等戰略產業。

稱對中關係複雜 氣候危機、北韓議題須合作

賀錦麗在當時的總統初選辯論指出，美國對中關係很複雜，「我們必須讓中國負起責任。他們竊取我們的產品，包括智慧財產權，並將不合格的產品傾銷給我們」；同時，美國在氣候危機、北韓議題也必須與中國合作。

華爾街日報近期報導，賀錦麗在2019年出版的自傳中提到，將加倍執法，切斷中國將非法類鴉片止痛劑「芬太尼」（Fentanyl）輸入美國的供應鏈。她在書中將中國對美國的網路攻擊比喻為轟炸美國的城市。

對外交議題謹慎 積極參與處理重大危機

綜合Slate、美國「國家廣播公司」（NBC）等媒體報導，賀錦麗對外交比較不熟，公開談話都先經拜登的幕僚審核，她會謹慎小心依講稿發言，回答媒體提問可看出她比較不自在，她也會利用機會學習拜登的經驗。

Slate報導，賀錦麗幾乎參加所有白宮國安會的會議及總統每日簡報（Presidential Daily Brief），會議中也積極參與討論。

例如，澳洲2021年與美英建立防衛聯盟AUKUS（澳英美三方安全夥伴關係），協助澳洲發展核動力潛艦，同時撕毀向法國購買傳統動力潛艦的合約，引起法國不滿。賀錦麗建議由她拜訪法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），成功平息美法緊張，修復關係。

俄羅斯入侵烏克蘭前，賀錦麗主動請纓，由她將美國的情資交給烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），拜登隨後派她出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），與澤倫斯基、歐洲國家領袖討論因應之道。

美國知名政治學者布瑞莫（Ian Bremmer）對Slate指出，賀錦麗雖不是外交專家，但這幾年在重大外交議題上都扮演積極角色。