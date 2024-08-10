暑假出遊好開心！34%人卻容易忘帶「這東西」　7大被遺忘物品排行曝

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暑假出遊好開心！34%人最容易忘帶「這東西」　7大被遺忘物品排行曝

▲▼出國玩,出國旅遊,自助旅遊,拉行李。（圖／VCG）

▲暑假不少人會開心出遊，但調查發現，有34%人最容易忘記帶充電器。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

最新研究發現，美國有90%的人有過在旅途中忘了將重要物品帶出門的經驗，而最常被人遺漏的東西居然是充電器、盥洗用品和藥物等必需品。

據《紐約郵報》報導，美國瓶裝水業者「Crystal Geyser 天然高山泉水」委託Talker Research進行調查後發現，有34%的美國人出門後才發現忘了帶上充電器，另外還有32%和27%的人忘了帶盥洗用品和防曬霜。

更令人擔憂的是，有18%的人甚至會忘記帶藥物，而人們忘了帶的其他物品分別為襪子（17%）、水壺（14%），以及錢包（8%）。

調查進一步指出，在旅行期間，健康飲食和規律飲水等好習慣也很容易被人們所忽略。32%的受訪者坦言，由於脫離日常作息或忙於其他活動，他們會忘記補充水分。而40%的人認為，在旅行中保持水分是他們面臨的主要挑戰之一。

CG Roxane公司的市場副總裁Anne-Charlotte de La Porte提醒旅客，即使出門在外，人們也應注意飲水頻率，尤其是在夏季高溫和脫水風險增加的情況下。她建議消費者提前規劃飲水量，並設定鬧鐘提醒，以確保在旅行中不會忽視健康需求。

▲▼旅遊最容易忘帶的7樣物品。（製圖／記者葉睿涵）

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