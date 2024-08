撐竿跳女神奧運辣扭電臀！OnlyFans帳號被神出爆紅　每月收益大公開

▲紐曼7日在巴黎奧運奪下加拿大在撐桿跳中的首個銅牌。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

加拿大撐竿跳女神紐曼(Alysha Newman)以4.85公尺的佳績,在巴黎奧運摘銅,成為該國首位在撐桿跳奪牌的女運動員。賽後,紐曼在場邊擺動電臀慶祝的畫面在網上爆火,也讓她的成人平台OnlyFans粉絲大漲。如今,外媒根據數據,分析這名女子在OnlyFans上收入不菲。

Canadian Olympic pole vaulter Alysha Newman TWERKED after winning a bronze medal yesterday.



The athlete, sparked controversy after viewers accused her of using the stunt to go viral to promote her OnlyFans account, where she sells explicit photos of herself. pic.twitter.com/PDJiHpFKyC