撐竿跳女神奧運辣扭電臀！OnlyFans帳號被神出爆紅　每月收益大公開

▲紐曼7日在巴黎奧運奪下加拿大在撐桿跳中的首個銅牌。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

加拿大撐竿跳女神紐曼（Alysha Newman）以4.85公尺的佳績，在巴黎奧運摘銅，成為該國首位在撐桿跳奪牌的女運動員。賽後，紐曼在場邊擺動電臀慶祝的畫面在網上爆火，也讓她的成人平台OnlyFans粉絲大漲。如今，外媒根據數據，分析這名女子在OnlyFans上收入不菲。

Canadian Olympic pole vaulter Alysha Newman TWERKED after winning a bronze medal yesterday.



The athlete, sparked controversy after viewers accused her of using the stunt to go viral to promote her OnlyFans account, where she sells explicit photos of herself. pic.twitter.com/PDJiHpFKyC — Oli London (@OliLondonTV) August 8, 2024

紐曼在接受德國媒體BILD的採訪時透露，她是為了錢才決定在OnlyFans上經營個人事業。她經常在OnlyFans上分享自己的訓練課程、營養知識，以及各種運動技巧。

▲紐曼坦言在OnlyFans上賺錢讓她感覺良好。（組圖／翻攝自IG）

紐曼表示，「我知道有些人對我做OnlyFans這件事存有偏見，但我一點也不在意別人怎麼看我。為了多賺一點錢，我願意做任何事，而且從事這份行業讓我更有自信。這個網站將我和粉絲們的距離拉近，這讓我感覺很好。」

▲紐曼有超過6.5萬名用戶點讚她的OnlyFans。（組圖／翻攝自IG）

儘管紐曼並未透露自己的訂閱戶數量有多少，但BILD估計，這名奧運女將靠著OnlyFans獲得的收入可能相當可觀，尤其她在奧運期間的點擊數量急速增加。OnlyFans數據顯示，紐曼每個月的訂閱費用為12.99美元（約新台幣422元），截至目前為止，已有超過6.5萬名用戶點讚她的個人網頁。