林郁婷擊敗性別爭議　母校校長：她是愛吃甜點的小女生

▲母校鶯歌工商教練獻上林郁婷愛吃的珍奶和甜點，由母親廖秀宸（中）代表接受。（圖／鶯歌工商提供）

記者楊惠琪／台北報導

「台灣拳后」林郁婷力抗性別紛擾，今天凌晨勇奪巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌，摘下台灣拳擊史上首面奧運金牌，舉國沸騰。林郁婷的母校新北市鶯歌工商今舉行摘金慶祝活動，林郁婷的母親代表參加，校方特別準備林郁婷愛吃的珍珠奶茶和起司蛋糕，要讓林郁婷周二（13日）返國好好享用。

鶯歌工商校長顏龍源表示，鶯歌國中、鶯歌工商是拳擊運動重點學校，也是郁婷的母校，雖然郁婷已經畢業多年，但住家離學校走路只要5分鐘，郁婷只要回鶯歌家中，經常回學校指導拳擊隊的學弟妹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

顏龍源說，賽事期間郁婷身陷性別爭議，面對國際間無情的指控，全校師生都感到心疼，「明明就是個愛吃甜點的小女生」。他透露，其實郁婷最愛吃珍珠奶茶和起司蛋糕，但為了維持比賽的量級，必須忌口、控制飲食，得知郁婷周二早上飛抵台灣，已經準備好甜點好好慰勞，當天學校師生也會有代表到機場接機。

顏龍源還說，郁婷不只是乖巧、有禮貌的小女生，也很喜歡跟小朋友玩，隨行教練曾自強的妻子也在鶯歌工商任教，兩人有一個3歲多的小孩，郁婷返校只要看到曾教練的小孩，就會當起保母陪玩，展現母愛的一面。

鶯歌工商拳擊隊高三生林芮歆說，看到學姊林郁婷在場上態度從容應戰，一出場就有制霸全場的氣勢，是自己努力的目標。另一名拳擊隊女隊員王芷嫻說，一路看學姊比賽，決定加入拳擊隊，看到學姊在場上心態穩定、不受外界干擾，並全面發揮實力，真的太帥了。





▲鶯歌工商拳擊隊學妹受訪，談學姊林郁婷的金牌戰績。（圖／鶯歌工商提供）