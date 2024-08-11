賀林郁婷勇奪金牌　凌濤8／12加碼發「200杯珍奶」

記者楊淑媛／桃園報導

慶祝台灣之光林郁婷2024巴黎奧運勇奪金牌，國民黨籍桃園市議員凌濤11日於臉書發文表示，麟洋配金牌他送出100杯珍奶，這次依承諾雙倍發送200杯珍奶與大家同慶，期大家一起為中華隊選手、台灣的團結，加油打氣。

▲賀林郁婷勇奪金牌，凌濤(右二)繼麟洋配奪金後加碼發珍奶。（圖／資料照）



凌濤說，本屆奧運開打以來，林郁婷一方面要準備比賽、一方面又遭受國際上部分人士的不實攻擊，其中的壓力一定相當龐大，但她挺住了。林郁婷以壓倒性的成績獲得金牌，不只是贏了拳擊的技術實力，她更以驚人的心理素質、以及從不口出惡言的最高運動家精神，讓全球動容，這才是真正的奧運價值。

未來一些惡劣團體對林郁婷的攻擊也許不會停歇，凌濤認為，我國奧會、體育署對於國際輿論的平衡、司法的控訴、外交途徑的抗議，一定要加把勁，不要讓今年發生的事，未來再度重演；不要讓運動員必須兩面作戰。相信全台民眾，都會當林郁婷的靠山。

淩濤珍奶發放資訊為：8/12(一)：

10:00 國民黨中央一樓100杯

地址：台北市中山區八德路二段232號。

12:00 凌濤桃園服務處100杯

地址：桃園市桃園區莊一街8號。

準時發放、發完為止！