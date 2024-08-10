「2024北海潮與火」今登場　光影藝術、火舞點亮北海岸

▲2024北海潮與火，火舞表演為台灣發光。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府即日起至9月1日辦理「北海潮與火」，市長侯友宜9日出席開幕儀式，以雙主場模式開場，包含金山區中角灣國際衝浪基地與中山溫泉公園，中角灣將帶來火舞表演與青農火BBQ派對；另外中山溫泉公園將推出「仲夏．星光影院」，每場前100名觀眾將可免費獲得潮與火限量版爆米花，搭配影片邊吃邊看超chill。

今年展出3組藝術裝置作品，包含位於中角灣國際衝浪基地，由即將成真火舞團火舞藝術家–劉育昇親手創作的《ANTISPIN》，以火焰留下的殘影軌跡為靈感，展現火焰公轉與反轉、具體與非具體對立的美學概念；今年另邀請3D電腦動畫設計師徐志銘老師透過光雕投影於中山溫泉公園展出《重現金包里慈護宮》〉一作品，反映在地獨特人文與宗教信仰的結合。

▲新北市長侯友宜與成真火舞團火舞藝術家劉育昇親手創作的《ANTISPIN》作品合影。

提及在地性，自然也不能忽略金山有名的特產番薯，藉由台藝術大雕塑學系陳右昇老師的《番薯仔》，讓遊客可至一窺藝術家們對金山在地意象的呈現。最特別的是，《番薯仔》不僅只是作品，更將設計概念延伸，將園區內水道做串聯設計布置，利用一座座的地瓜葉燈座，為遊客點亮老街至公園的路，該燈座於活動結束後亦將留設於現場，與當地景致以及地方特色融為一體，作為地方與活動永續續存的最佳見證。

今（9日）晚由知名火舞團「即將成真」以嶄新舞碼《焰舞潮聲-金燦彼岸》為活動揭開序幕，活動期間每周六（8月10、17、24日）及9月1日週日壓軸場，19時00分至19時30分均會由該火舞團帶來震撼精彩的演出。特別的是，今年即將成真火舞團與台灣開廣集團旗下消防衣品牌「Super Armor」合作，將廢棄回收的消防衣重新賦予新生命化為最安全耐用的表演服，以走秀方式進行謝幕，極具環保永續與創意概念，後更由火舞團火舞藝術家劉育昇於自創作品《ANTISPIN》旁演出SOLO火舞秀，為後續的BBQ派對掀起一波烈焰熱潮。

▲「即將成真」以嶄新舞碼《焰舞潮聲-金燦彼岸》為活動揭開序幕。

搭配火舞秀，中角灣國際衝浪遊客中心附設餐廳平常僅提供輕食與熟食，特別針對4場火舞表演場次推出好吃可口的火舞饗宴套餐，提供限定版火舞表演專屬套餐（美式漢堡薯條搭配蛋糕冷飲），甜鹹美食一次大快朵頤，歡迎大家來嘗鮮外，看完火舞演出後先別急著離開，青農火BBQ派對也熱鬧登場，青農火・饗黑食白BBQ派對，運用了天然健康青農食材，想近距離觀賞火舞並參加BBQ派對、大啖本市青農食材的民眾，可透過活動官網報名，每梯次開放100人參加，每人200元/梯次，網路保留報名30個名額，其餘70個名額為現場報名，數量有限、額滿為止。

新北市長侯友宜表示，「青春山海線」此一品牌不僅首開縣市旅遊品牌化的風氣，主打「山海結合、低碳環保」，橫跨北海岸各行政區，結合各處資源，北海夜金閃閃系列活動亦在此背景下應運而生，促進地方觀光之餘也推廣夜經濟。回顧去年的活動不僅佳評如潮，一舉獲得國內外多項大獎的肯定，包含倫敦設計白金獎與美國繆思創意金獎等國際獎項的肯定，除讓「北海潮與火」成為本市，甚至是全台最具有國際能見度的年度重要活動與品牌外，更將新北之美推展至國際，供更多國際友人認識新北之美。邁向第5屆的北海潮與火。

▲新北市金山區中山溫泉公園藝術裝置「地瓜仔」。



新北市景觀處表示，今年以中角灣國際衝浪基地與中山溫泉公園同時作為「雙主場」進行一系列展演活動，除了有大家熟悉的火舞表演、裝置藝術作品展出、星光影院的開辦以及活動現場提供與在地青農品牌「豪米好菜」合作推出的Q版平安米打卡禮外，活動期間金山老街商圈協會會員店家也多共襄盛舉，週末同步配合延長營業時間至晚間7時30分，共推並活絡地方夜經濟，參觀民眾可就近一同走訪老街大啖美食與購買伴手禮，另外想暢遊北海岸與體驗潮與火活動的朋友們，亦可報名深耕在地多年的辰社旅行社推出的「潮與火1日輕旅行」，搭乘雙層敞篷巴士乘著風馳騁在北海岸，發現當地自然人文的豐富多樣性。

2024北海潮與火推出雙主場，匯集藝術裝置作品與美學布置、火舞表演與青農火BBQ、「仲夏．星光影院」與1日輕旅行等眾多豐富的內容，各項活動詳情歡迎請至「北海夜金閃閃－2024北海潮與火」活動官網查詢。

▲新北市金山區中山溫泉公園藝術裝置「光雕投影」。