基隆首辦HACCP認證班　攜手家長團體把關學校午餐

▲基隆首辦HACCP基礎認證班。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府教育處與衛生局合作，首度開辦學校午餐食品安全管制系統（HACCP）基礎認證班，邀請學校營養師、午餐秘書、廚工及家長參與為期4天的培訓，經實務演練及考試通過後取得證照，市長謝國樑今（10日）特別出席講習課程，表示市府將成立學校午餐輔導會，邀請食安專家及家長代表擔任委員，與市府攜手努力為學子的午餐健康衛生把關。

謝國樑指出，先前在與家長團體座談時，有代表建議在午餐廚房導入HACCP制度，也有家長希望獲得更多專業訓練，市府從善如流與HACCP合作開辦課程，讓家長團體獲得食品衛生知識，用更專業的角度來看待自己孩子吃的營養午餐，未來也能夠與市府在食品衛生方面進行討論。

▲基隆市長謝國樑致詞。

市府教育處表示，學校午餐有2項主要危害分析重要管制點，「徹底煮熟」及「避免交叉污染」，透過專業HACCP課程及以學校廚房為主軸的實務演練，強化學校自主管理及建立衛生安全制度。市府也將視實際需求，持續精進午餐政策，讓莘莘學子「食」得更安心、更安全。

基隆市家長總會理事長李進雄表示，感謝謝市長傾聽家長們的意見，讓家長們一同參加HACCP基礎認證班，透過專業的食安衛生指導，及學校廚房管理實務演練來提升專業知能，未來也將和學校攜手共同守護孩子們的午餐衛生安全。另一位參與講習課程的亷姓家長說，隔行如隔山，學校午餐和在家中為孩子備餐很不一樣，需要注意的點更多，很感謝學校日復一日，為孩子午餐的營養衛生用心付出。

課程最後一天，謝國樑特別到場感謝參訓學員，學校午餐需要家長及學校人員，與市府協力共同精進，才能邁向更健全的方向，讓孩子受到更周全的照顧，並強調具備充足午餐食安衛生知識及紮實演練，才能控管危害分析，降低學校食安風險，提供學生更健康、安全及衛生的營養午餐。