幫麻吉牽線借貸慘了！暴力討債團「南北串聯」　潑漆開車衝撞討錢

▲南市刑大破獲南北串聯暴力討債集團。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良、黃資真／台南報導

台南日前有民眾幫友人牽線借貸、信用擔保，債權人楊姓男子(46歲)見對方財力雄厚，便以潑漆、開車衝撞住家鐵門等暴力方式，要求對方還債，更串聯北部弘仁會成員南下準備押人，警方獲報後兵分多路將楊男等9名犯嫌一網打盡，偵詢後移送台南地檢署偵辦。

台南市警察局接獲報案稱，民眾阿明（化名）遭債權人訛詐做保而承擔債務並遭暴力討債，進一步調查發現，阿明友人經營土地開發事業，因資金不足，故由他居中介紹向楊男融資借貸，講義氣的他也協助信用擔保，讓好友拿到錢。

未料借貸成立後，楊男見阿明財力雄厚，遂以牽線為由，要求代替友人還債，遭到拒絕的楊嫌遂教唆他人前往阿明經營的公司拉白布條抗議，甚至到公司、住家潑漆討債，更唆使成員開車衝撞其住家鐵門，藉此警告、恐嚇。楊男見被害人沒打算處理債務，更串聯北部竹聯幫弘仁會成員，南下被害人家中守候、尾隨，伺機押人意圖暴力討債，幸因員警盤查而作罷。

警方獲報後立即指派刑事警察大隊偵四隊成立專案小組，並報請台南地方檢察署檢察官指揮偵辦，歷時數月跟監蒐證，結合內政部警政署全國掃黑專案發動查緝，專案小組兵分多路前往台南市安平區、北區、歸仁區以及新北市板橋區等地，分別於6月30日、7月1日、7月3日，將主嫌、暴力討債成員及竹聯幫成員一網打盡緝捕歸案，同時查扣現金21萬8000元、手機2支等證物。本案偵詢後移送南檢，瓦解南北串連暴力討債之黑道幫派組織。

警方表示，為杜絕暴力討債及幫派介入，將持續實施掃蕩黑幫行動，除警告有心分子勿糾眾滋事外，並呼籲被害人勇敢出面指證，以遏止討債集團持續荼毒社會，延伸更多治安犯罪問題，共同維護社會治安。