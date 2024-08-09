展現國家重視影視產業政策決心　行政院副院長鄭麗君視察台南岸內影視基地

▲台南市葉澤山副市長及賴惠員立委、陳亭妃立委，9日陪同行政院副院長鄭麗君視察「台南岸內影視基地」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市葉澤山副市長及賴惠員立委、陳亭妃立委，9日陪同行政院副院長鄭麗君視察「台南岸內影視基地」，該基地為2018年時任文化部長鄭麗君部長所推出的影視政策，文化部與台南市政府合作，在岸內糖廠打造影視產製服務基地，未來將建置明清、日治及戰後民國等特色時代街景，以及各式影視製作專業空間供拍片使用，第一部進駐搭景的劇組為曹瑞原導演的《斯卡羅》。

經過6年，中央與地方總共斥資6.1億，將閒置近25年荒煙蔓草的糖廠，打造成國內唯一的時代片場，基地建設的同時，也開放局部區域讓劇組進場拍攝，累積至今已有11部電視劇、3部電影、3部電影節目拍攝，包括已上映的《斯卡羅》、《嘉慶君遊台灣》、《牛車來去》等，尚未上檔的片，包括《星空下的黑潮島嶼》、《大濛》、《永生密碼197》等等，明年將有諸多岸內好戲與民眾見面。這個暑假岸內影視基地更是熱鬧非凡，本 (8) 月底預計有實境節目《歡迎光臨-等你來家1》至基地出外景，同時這個暑假共有20組學生團隊陸續在岸內取景。

行政院鄭麗君副院長表示，過去許多電視、電影劇組搭建的特色場景未能保留、妥善運用，相當可惜，例如電影《KANO》1930年代嘉義市街、電視劇《一把青》的南京空軍基地，以及電影《賽德克巴萊》重現的霧社街景等。因此「岸內影視基地」在此情狀下就顯得非常重要，未來歷史題材影視作品，可以選擇在台灣拍攝，有利台灣影視產業發展。

台南市葉澤山副市長進一步說明，岸內影視基地的開發，創造三贏的局面，劇組取得所需要的戲劇佈景，台南增加熱門觀光景點，台糖的岸內糖廠也得以活化。除此之外，還有很多文化、觀光、教育上的意義，片場對於歷史場景的重現有相當多的考究與著墨，基地將成為一處兼具影視拍片、文化教育與休閒娛樂功能的影視工業聚落，發展台灣影視產業和台南文化觀光。

目前基地擁有「清代漢人市街」及「日治時期至戰後初期」2座時代場景，9日鄭副院長視察，了解到基地計畫進度及後續之規劃，中央與地方有決心逐步推進岸內影視基地，再搭配台南市文化局推出的多項協拍補助的影視友善政策，可望強化台南影視產業發展，鼓勵更多創作團隊前往取景拍攝，未來只要是日治時期至戰後初期時代的影視作品，岸內影視基地絕對是劇組的第一選擇，基地同時也將更加完備劇組後勤空間，使基礎設施及設備更為完善，創造更優質、友善的影視拍攝環境。