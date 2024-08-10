彭啓明稱「核能就像大象一腿」　洪孟楷：看過三腿的大象？

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

環境部長彭啓明日前指出，核能為能源選項之一與氫能或CCS（碳捕捉）相同，就像「大象中的一隻腳」而已。對此，國民黨立委洪孟楷反問，「請教彭部長有看過三隻腿的大象嗎？」台灣就是被民進黨的意識形態綁住，造成沒有辦法使用核能，自己硬生生自廢武功，現在還好意思說2050要淨零碳排？

彭啓明9日出席「2024第三屆亞太永續博覽會」演講時表示，台灣往往提到核能就是回歸藍綠、各自歸隊，因此創造能源資訊平台以弭平落差及釐清事實就很重要。而核能為能源選項之一與氫能或CCS相同，但只相當於一頭大象中的一隻腳而已，仍要整體來看。

對於彭啓明說法，洪孟楷說，民進黨政府能源政策一天講不清楚，國人就會越來越混淆，尤其是台灣到底缺不缺電，這個直球對決的問題到目前為止民進黨政府還是不敢正向面對。

對於彭啓明說「核能就像是大象的一條腿」，洪孟楷嗆辣問，言下之意好像沒有那麼的重要，「但請教彭部長有看過三隻腿的大象嗎？」

洪孟楷強調，台灣就是被民進黨的意識形態綁住，造成沒有辦法使用核能，自己硬生生自廢武功，現在還好意思說2050要淨零碳排？呼籲民進黨好好用理性務實的方式，對待世界各國正在使用的能源政策，這才是現在應該要做的事情，否則只會越來越陷入缺電危機，這都不是全民該要面對的事情。

