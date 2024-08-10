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羅時豐侄子「粗口回應」78萬YT影片下架！　照片亮點被遮蔽

▲▼羅時豐D.L 不務正YA。（圖／翻攝YouTube）

▲羅時豐D.L 不務正YA。（圖／翻攝YouTube）

記者葉國吏／綜合報導　

金曲歌王羅時豐YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，9日晚間突然公告表示頻道、社群等將更換管理團隊，影片也會全面下架。頻道幕後推手「姪子」張敏慎發文表示「我剛也是跟大家同時看到聲明」，同時附上一張被臉書遮蔽的照片，引起粉絲討論。

羅時豐的團隊透過聲明，公開了頻道轉換管理團隊的消息，礙於法規，原本的影片、圖文、肖像等不能轉讓使用，因此在9日晚上9點至11日中午12點之間，提供給曾經拍攝過的商家及素人嘉賓，可以將影音及圖文留存紀念，但不可再上傳網路平台或進行商業行為，8月11日下午1點就會全面將影片下架。

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▲羅時豐團隊聲明。（圖／翻攝IG／dl_livevil）

頻道幕後推手「侄子」張敏慎對此也在粉專發文表示「我剛也是跟大家同時看到聲明，寫的有夠爛 X，我國文造詣沒那麼差好嗎」。侄子同時強調「未來，我會繼續經營『不務正YA』頻道與製作，頻道是我的啦！！！！」

侄子發文同時附上一張照片，但照片被臉書判定為「暴力或血腥內容」遭遮蔽，點開看以後才發現原來是侄子張敏慎躺在馬路中央的照片。不過對於頻道突然更換，也有不少粉絲留言「加油加油 辛苦您們了」、「我還以為怎麼了，嚇到」；另外也有粉絲猜測，可能跟6／27張敏慎發出的聲明有關，該聲明內容為「吳志豪先生 (Eason)
不務正業娛樂 執行製作人 之前我都說是我弟弟 先前在影視業我將權利下放 本人張敏慎 今日在此聲明 日後此人 與我再也無關。」

 

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