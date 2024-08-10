曝羅時豐YT頻道「完全是電視錄影規格」！他嚇一跳：超用心　

▲羅時豐4年前成立YouTube頻道。（圖／翻攝自YT／羅時豐D.L 不務正YA）

記者鄺郁庭／綜合報導

金曲歌王、「國民姑丈」羅時豐4年前成立YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，累積訂閱人數超過78萬人，再創事業巔峰。沒想到9日晚間卻發出聲明，頻道所有社群將轉換管理團隊，影片也會全面下架。值得注意的是，藝人逸祥（黃逸祥）6月曾發文，他去錄羅時豐的YouTube頻道時嚇一跳，「完全就是電視錄影的規格」，引發話題。

逸祥6月時曾在Threads發文「爆料」，「5月初我去錄羅時豐大哥的YT『不務正業』，原本以為就是一個簡單的YT節目，結果我錯了！」團隊不僅前幾天就先對好錄影內容，也有給他流程表跟內容腳本，這完全就是電視錄影的規格。

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到現場他更是嚇一跳，「大概有10位的工作人員（聽他們說以前有15、16位），他們租了一個場地拍攝，布幕道具全部都準備好。」另外，光是攝影機目測就5台，還有收音師收音，「這完全是拍電視電影的規格。」原本以為羅時豐的頻道只是幾個人簡單拍攝，沒想到如此用心。

▲逸祥透露，團隊拍片完全是電視錄影的規格。（圖／翻攝自YT／羅時豐D.L 不務正YA）

而且錄影過程中，對方還請飲料、點心，錄影結束還招待吃飯，令逸祥直呼，「我好像受到天王級的待遇。」拍攝完畢後，他看到團隊剪影片時再度嚇一跳，「看到密密麻麻的剪輯痕跡，就知道這是要花幾天幾夜，沒日沒夜才能完成的」，瞬間打從心裡感到佩服，甚至心動想問問團隊有沒有缺人。

貼文引發眾人熱論，「個人認為是最該有百萬訂閱的頻道卻遲遲沒有」、「這麼高的質量，我是一則以喜一則以憂，喜的是羅時豐大哥投資重本，讓長影音多一個優質頻道；憂的是每集都這種高等級錄製，光靠YT廣告收入真的很難撐」、「光是規定鏡頭外的工作人員要跟著一起笑，代表這個節目的質量很高了」、「我以為他們都是現場live，然後再製作成影片（不需要透過腳本之類的）」、「原來他們用的規格這麼高！」