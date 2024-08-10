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不捨片下架！他曝羅時豐疫情後「全台跑1圈」暖舉：幫助很多人

▲羅時豐探訪賣土魠魚羹的阿嬤，分享她的故事。（圖／翻攝自YouTube／羅時豐D.L 不務正YA）

▲原PO肯定羅時豐和團隊幫助過很多商家。（圖／翻攝自YouTube／羅時豐D.L 不務正YA）

記者鄺郁庭／綜合報導

金曲歌王、「國民姑丈」羅時豐4年前成立YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，累積訂閱人數近80萬人，再創事業巔峰。沒想到9日晚間卻發出聲明，頻道所有社群將轉換管理團隊，影片也會全面下架。就有網友震驚不已，透露羅時豐和團隊幫過很多人，包括疫情後幫助生意受影響的商家增加曝光度，某種程度還拉近年輕人與長輩的距離，令他相當不捨。

看到頻道公告後，有網友在Threads震驚表示，「完全沒有頭緒發生了什麼事」，接著感性指出，「國民姑丈」羅時豐和團隊的影片幫助了很多很多人，「在疫情過後初期，他們全台灣跑一圈，幫忙受到疫情影響生意的商家增加曝光度、幫他們打氣。

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另外，因為羅時豐跨時代的風格，年輕觀眾透過看影片分享給長輩，他認為在某種程度上，也幫助了有些人拉近與自己長輩的距離，開始有共同的話題，「『DL不務正YA』確確實實的幫助了很多人、感動了很多人、激勵了很多人，從沒想過這頻道拍攝過的影片成為回憶的這一天，會來得這麼早。」

儘管捨不得，但他覺得如果是團隊內部發生狀況，外人也幫不上忙，會發聲明應該也預期過粉絲的反應了，最後感性直呼，「我只想跟不務正YA的所有人，包括姑丈羅時豐、姪子張敏慎，還有其他人說，真的很謝謝你們！」

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