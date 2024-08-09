嘉市道安宣導小小警察登場　首創「3D地景模擬道路地圖」

▲▼ 嘉義市道安宣導小小警察體驗營活動 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府警察局今（9）日盛大舉辦「新永續愛+1，道安萌警神隊友」小小警察體驗營活動，活動一開始，由林瑞彥副市長代表勇媽市長黃敏惠為活動揭開序幕，並與警察局長沈炳信及多位議員共同剪綵啟用全國首創「警察大白熊主題－3D地景模擬道路地圖」，這幅3D地圖將嘉義市著名景點與警察大白熊元素巧妙結合，讓小朋友們能夠身歷其境地學習交通安全知識。

林瑞彥表示，警察局舉辦這次的活動非常具有教育意涵，讓孩子們從活動中認識嘉義之美，藉由孫子兵法，讓孩子們從小扎根正確的交通安全觀念，培養未來的交通守護者，同時也將正確的道安觀念與知識傳遞給家中長輩。而嘉義市在交通安全工作係『以人為本，科技相佐』，不管是員警執法取締或科技執法之建置，交通安全宣導要從人文出發，建立正確用路觀念，所以要從小做起、培養，讓遵守交通規則成為日常。

沈炳信表示，素有「木都」美譽的嘉義市，此次警察局與「福樟良材木創工坊」聯名，推出「永續木製鑰匙掛勾」手作課程，掛勾上貼著獨家限定警察大白熊木材貼片，讓家長與小朋友在手作過程中，不僅能感受到木工的樂趣，製作出獨一無二的鑰匙掛勾，藉以傳達台灣傳統叮嚀語「較早轉來」（台語），提醒出門在外的家人注意交通安全，並從中推廣永續生活理念，讓關心話語與交通安全觀念以另一種方式永續下去。

活動現場可見小朋友們換上帥氣的警察制服，化身為「小小警察」，騎乘小哈雷機車進行巡邏，體驗一日警職人日常工作，透過實際體驗，學習到交通標誌、號誌的重要性，以及如何在路口停讓行人，從小建立起良好的交通觀念。此外，除了有全國首創「警察大白熊主題－3D地景模擬道路地圖」的沉浸式體驗，更有「永續木製鑰匙掛勾手作課程」，讓大小朋友玩的不亦樂乎，林瑞彥副市長也一同與小朋友一起體驗手作課程，期待透過有趣的互動環節與實地體驗，讓小小警察們在遊戲互動中寓教於樂，瞭解警察工作內容，不被刻板印象影響，進而了解警察工作就是在保護市民，讓大家生活得更安心、更放心。



市府警察局表示，近年來詐騙及新興毒品猖獗，又犯罪年齡層有向下延伸的趨勢，出現各種少年車手、毒品進入校園等問題，為強化「全嘉打詐、反毒」的觀念，臺灣嘉義地方檢署主任檢察官謝雯璣特地到場宣導，期能深化青年學子品格教育及校園誠信觀念、有效提高辨識詐騙手法及拒絕毒品的骨氣，並強調如遇到疑似詐騙手法，切記要保持冷靜，並尋求正確之管道查證，也可撥打「反詐騙諮詢專線165」電話詢問，避免遭到詐騙。