嘉義市警察局　卸、新任分局長聯合交接

▲ 嘉義市警局新任督察長郭志豪(左一)、新任第一分局長吳正文及第二分局長林志弘 。（圖／嘉義市警提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局日前舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，由市長黃敏惠主持見證，並介紹新任督察長郭志豪、新任第一分局長吳正文及第二分局長林志弘。黃敏惠市長期勉三人接任後發揮所長，在局長沈炳信的領導下，全心投入維護治安祥和，營造安居樂業的生活環境。

黃敏惠市長表示，首先感謝各界貴賓與協勤警力共同參與典禮，顯見各界對警政治安的高度肯定與支持。警察同仁對維護社會治安與安定相當重要，警察同仁透過輪調制度於全國各地不同職務、崗位歷練，相信新卸任警察同仁都將帶著滿滿經驗於新的崗位發揮所長。

黃敏惠市長恭喜警察局謝政憲督察長榮陞臺南市政府警察局督察、何明祥分局長榮調連江縣警察局督察長、簡彥匡分局長榮調臺東縣警察局主任秘書。期勉新任郭志豪督察長、第一分局長吳正文、第二分局長林志弘接任後發揮所長，以積極勤勉的心勇於任事，全力以赴。三位新任幹部都歷練多個重要職務，經驗非常豐富，期許未來能整合行政資源並發揮團隊精神，除秉持廉能外，更要視市民的小事為警察的大事，攜手合作守護市民生命及財產。

市警局表示，新任郭志豪督察長是中央警察大學65期法律學系畢業，取得中央警察大學法律研究所碩士學位，曾任澎湖縣政府警察局望安分局、彰化縣警察局鹿港分局及本市警察局第二分局分局長、連江縣警察局督察長

第一分局新任吳正文分局長是中央警察大學65期行政警察學系畢業，取得國立中山大學政治學系研究所碩士學位，曾任高雄市政府警察局刑事警察大隊組長、臺東縣警察局大武分局及雲林縣警察局虎尾分局分局長。

第二分局新任林志弘分局長是中央警察大學61期法律學系畢業，曾任臺東縣警察局成功分局、關山分局及屏東縣政府警察局東港分局分局長。