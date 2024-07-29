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國產紅豆、桂圓入餡減少碳足跡落實ESG　嘉義聖保羅烘焙競賽奪冠軍

▲▼ 聖保羅烘焙花園獲農糧署2024年國產紅豆烘焙競賽冠軍，黃敏惠市長邀業者同向「新永續出發」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼嘉義市聖保羅烘焙花園獲農糧署2024年國產紅豆烘焙競賽冠軍，市長黃敏惠等人獻上祝福 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義聖保羅烘焙花園主廚蘇婉如在農業部農糧署紅豆比賽中，以桂圓烏龍紅豆Q餅與桂圓玫瑰紅豆兩款作品勇奪伴手禮冠軍！市長黃敏惠今(29)日率市府團隊，偕農業部農糧署代表共同為全台難得一見的女主廚及代表嘉義市烘焙業爭光的聖保羅烘焙花園送上祝賀。黃敏惠市長同時為紅豆冠軍禮盒敲響開賣鐘聲，也邀請全台民眾把握嘉義市購物節檔期，來嘉品嚐冠軍伴手禮，為國產農業送上支持。

▲▼ 聖保羅烘焙花園獲農糧署2024年國產紅豆烘焙競賽冠軍，黃敏惠市長邀業者同向「新永續出發」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義聖保羅烘焙花園主廚蘇婉如為全台烘焙業難得一見的女主廚 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，台灣地狹人稠，農業規模雖不及農業大國卻以創緻創新的技術為台灣農業拼出一片天，很高興過去擔任立委時推動農發基金條例推動，為台灣辛勤的農民增添助力。嘉義市將「永續」觀念融入市政治理，很高興聖保羅烘焙花園響應永續，選用國產紅豆、桂圓等優質農產品，以桂圓烏龍紅豆Q餅與桂圓玫瑰紅豆兩款作品勇奪伴手禮冠軍，讓嘉市好店揚名全台，也以行動減少碳足跡，落實ESG。

黃敏惠市長表示，此次聖保羅烘焙花的兩款新品獲獎，代表著產品「減少碳足跡」，選用在地農產「更新鮮」，以及「烘焙技術的精進」三項特色獲得肯定，歡迎全國民眾來嘉品嚐美食時，也把握到10月10日的嘉義市購物節活動，選購兼顧永續、美味與健康的美味伴手禮，也為自己贏得抽中大獎的機會。

▲▼ 聖保羅烘焙花園獲農糧署2024年國產紅豆烘焙競賽冠軍，黃敏惠市長邀業者同向「新永續出發」 。（圖／嘉義市政府提供）

聖保羅烘焙花園總經理蘇勁威表示，聖保羅烘焙花園一直以來堅持支持台灣在地農產品，選用高品質的國產紅豆，運用創新烘焙技術，開發出各種創新商品。適逢聖保羅33周年慶，品牌特別在嘉義市政府舉辦的嘉義市購物節期間，加碼推出紅豆冠軍禮盒，讓嘉義市民在中秋佳節有了更多精緻送禮的選擇。禮盒中的紅豆均選用經過農糧署認證的產銷履歷紅豆，確保每一口都是最純正、最台灣的味道。

▲▼ 聖保羅烘焙花園獲農糧署2024年國產紅豆烘焙競賽冠軍，黃敏惠市長邀業者同向「新永續出發」 。（圖／嘉義市政府提供）

聖保羅烘焙花園總經理蘇勁威表示也提到，聖保羅烘焙花園配合嘉義購物節加碼，自7月29日起至9月15日，凡購買中秋伴手禮盒消費滿1500元的顧客，還能參與周周抽萬元獎金的活動，連續7週，以回饋廣大支持者。

此次活動將於聖保羅噴水旗艦館舉行，展區特別展示了愛麗絲夢遊仙境的主題展覽。活動期間，民眾還可使用品牌專屬濾鏡在現場的網美打卡牆拍照留念，為此次的慶祝活動增添更多的樂趣與回憶。

展覽中可以看到聖保羅烘焙花園特別設計了以愛麗絲夢遊仙境為主題的中秋禮盒，將平面童話變成立體驚喜盒形，為禮品增添了一份夢幻與驚喜。

 

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