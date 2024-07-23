國道行車糾紛亮槍恐嚇...警開6槍仍逃逸　民宅被逮還抄出毒品

▲▼ 國道2車行車糾紛，廖姓犯嫌亮槍恐嚇，國道警察受理後循線隨即逮到犯嫌並起出犯案工具 。（圖／國道公路警察局第四公路警察大隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國道1號北向臺南安定路段7月22日下午發生行車糾紛，廖姓男子在過程中拿出疑似掏槍伸出車窗，造成其他駕駛心生畏懼，國道警隨後成立專案小組與嘉義市警方共同逮捕嫌犯，並起出犯案槍刀，偵訊後將廖移送嘉義地檢署偵辦。

國道公路警察局第四公路警察大隊接受報案後，立即組成專案小組，循線於嘉義市西區進行查緝，但廖姓駕駛人拒絕盤查，開車衝撞警方人、車，員警英勇攔阻開6槍制止，但仍被廖逃逸，專案人員持續緝捕，終於在22日晚間6時許，在嘉義市西區北社尾路民宅內，與嘉義市政府警察局聯手將廖逮捕到案。

現場附帶搜索查獲失竊車牌2面、第二級毒品大麻殘渣1小包、安非他命吸食器1組及第三級毒品硝甲西泮（俗稱1粒眠），作案用空氣槍長、短各1枝，後續將由該大隊調查後依恐嚇、妨害公務、竊盜、毒品等罪名移送嘉義地檢署偵辦。

第四大隊呼籲用路人務必遵守交通規則，行車如發生糾紛應採取理性和平、合法方式解決問題，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助處理；另本大隊將落實執行政府肅槍及緝毒工作，秉持「嚴查究辦、勿枉勿縱」原則，遏止不法分子之危害，維護民眾的安全。