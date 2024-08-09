嘉市警第二分局所長交接　落實打詐防治及交通事故防制及宣導

▲▼ 嘉義市政府警察局第二分局興安、新南、北門、公園派出所卸、新任所長交接典禮 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第二分局興安、新南、北門及公園派出所卸、新任所長交接典禮於9日假分局禮堂舉行，興安所由警務員陳軒竣接任、新南所由巡官連章雄接任、北門所由巡官林建文接任、公園所由巡官韋昱廷接任，典禮邀請市議員、里長等民意代表及義警、民防、警友等協勤民力幹部與會，簡單而隆重下完成儀式。

新任興安所所長陳軒竣，係中央警察大學刑事警察學系第 81期畢業，曾任新北市政府警察局瑞芳、秀朗所所長，調回嘉義市後在刑事警察大隊、保安科等職務內外勤經歷豐富。新南所所長連章雄，中央警察大學資訊管理研究所畢業，曾在彰化縣警察局和美分局大霞所及特殊任務警力擔任警員，在歷練本分局第五組、第二組巡官等職務從基層逐步升遷上來。北門所所長林建文，原任興安所所長，中央警察大學警佐班第38期畢業，擔任偵查佐、小隊長、偵查員職務，期間表現良好，為大家有目共睹。公園所所長韋昱廷，中央警察大學公共安全學系86期畢業，111年調派至嘉義市服務，曾任第一分局第二組及長榮派出所巡官等職務，亦是位年輕有為的優秀幹部。

分局長林志弘於會中期許新任所長均能發揮所長，以貫徹「治安優先、交通為重、服務第一」之工作目標，落實打詐四法，加強交通事故防制及交通安全宣導。期勉能與同仁相處融洽愉快，加強與地方仕紳聯繫及深耕基層做好地方和諧工作，確實做好為民服務及維護治安任務，共同打造嘉義市成為一個安全有感的健康城市。