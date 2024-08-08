南投偏鄉阿祖代父職養育童　家扶新服務車深入巷弄提供援助

▲埔里鎮恒吉宮媽祖廟、福添福基金會、南投縣副議長潘一全聯合捐贈南投家扶中心服務專車。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是父親節，不過國小6年級學童「雯雯」在父母離婚後，不但無法享受應有的親情溫暖，同住的父親也未克盡親職，反而是由年邁體弱且行動不便的曾祖父照顧扶養雯雯長大；南投家扶中心因此提供經濟扶助資源協助，幫助該戶改善生活環境，同時也讓雯雯能有良好的學習環境，以持續無間的關心與照顧讓扶助家庭更有能量面對未來。

而為幫助偏鄉地區的貧困家庭取得更即時的照顧服務，埔里鎮恒吉宮媽祖廟、福添福基金會、南投縣副議長潘一全捐贈一輛五人座車給南投家扶中心埔里服務處，讓家扶中心能即時提供大埔里區四鄉鎮（埔里、仁愛、魚池、國姓）進行家庭訪視，及發放家庭民生物資等各項服務運送。

捐贈儀式7日於埔里媽祖廟舉辦，由南投家扶中心大埔里區扶幼主委馬長風及中心主任李雅婷代表受贈；南投家扶指出，因服務地域遼闊，埔里服務處服務4鄉鎮，包括經濟扶助家庭兒少共527戶、949童，寄養家庭與兒少18戶、27童，家庭處遇服務方案共17戶、29童，每年社工需提超過1600次訪視服務及近300次交通接送服務，但目前有2台公務車已超過15年使用年限，使用公里數超過16萬，所幸今年度獲得多方善心單位支持，車輛得以汰舊換新。

南投家扶表示，新公務車讓社工在服務傳遞、穿梭在細窄巷弄小路時，都能有安全的交通工具可駕駛，更即時提供扶助家庭所需服務與關懷；如雯雯家就住在偏鄉巷弄內，南投家扶社工員定期進行家庭訪視關懷服務，並發放生活物資，以即時供給家庭基本生活所需，有新車投入，相關工作執行將更有效率。

李雅婷感謝恒吉宮媽祖廟、福添福基金會、潘一全齊聚善心，共同捐贈服務車輛，讓社工安心、兒少開心，另特別感謝馬長風及馬文君立委服務處執行長楊樹煌協助連結資源捐贈車輛，讓愛傳遞至偏鄉角落。