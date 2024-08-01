埔里鎮日月町複合式商場開幕　精英開發董座：僅為投資南投起手勢

▲埔里鎮日月町複合式商場開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

精英開發公司在埔里鎮投資的「日月町複合式商場」於1日盛大開幕；南投縣政府指出，該商場以生活為核心概念，匯集購物、觀賞、休息、餐飲及放鬆心靈的多元功能，可望進一步帶動地方繁榮，精英開發公司董事長洪乙彥更表現強烈企圖心：「台北有西門町，日月潭是國際知名景點，南投也要有日月町！」

南投縣長許淑華今天前往位於國道6號愛蘭交流道下、面寬近300米的日月町道賀，埔里鎮長廖志城，縣議員林芳伃、王秋淑、陳宜君、蘇昱誠以及商界人士也到場剪彩。

許淑華表示，該商場主要分成三個區塊：一是引進「蔦屋書店」，也是全球知名的日本書店品牌TSUTAYA BOOKSTORE，東京超人氣咖啡店「WIRED CAFÉ」，還有聚集眾多品牌餐飲化身的餐車限定店，利用在地食材供應消費，包括日月本家、朝霧茶莊、有益帖、洪鑼灣等，並設置中油加油站、特爾電力超充旗艦站，將國際視野帶進南投，並行銷展示南投13鄉鎮市農特產品。

洪乙彥說，因為日月潭國內外觀光客多，而日月町商場就在前往日月潭必經之路，他看好南投未來發展，也認為這只是投資南投的起手勢而已，未來將進一步投資南投：第二期投資計畫是規劃中的「魔法森林」，第三期則是建立人才平台，農產品、商品平台，還有聚集藝術家的平台，並形成創意平台，他相信不久的將來就可實現。