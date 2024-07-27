GODIVA員工不爽颱風天上班！偷拍4女客咒「被車撞死」　公司回應了

▲比利時人氣巧克力品牌「GODIVA」爆出爭議。（示意圖，非當事櫃位／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

知名巧克力品牌GODIVA近日爆出爭議！位於信義區某百貨公司櫃位的一名員工，疑似因颱風天要上班情緒不佳，竟在個人Instagram帳號上PO出偷拍顧客照片，並寫下「被車撞死」、「給狗X」等詛咒文字，被網友截圖發上社群，引發熱議。對此，GODIVA也出面回應了。

據了解，事發櫃位當天正進行一項新活動，只要顧客加入Line會員，即可免費獲得價值100元的兩顆巧克力。然而，有店員因對於颱風天要上班以及活動帶來的大量顧客感到不滿，於是偷拍了4名來兌換禮物的顧客，並在限時動態中用辱罵性字眼稱呼她們為「蕭貪阿姨」。

除此之外，該店員還在文中詛咒這4名客人「怎麼沒被颱風吹走啊？這上去一定也會被車撞死」，甚至在其中一名女顧客的照片下方還被打上「死阿姨笑X小啊，破X死雞給狗X死」，用字遣詞相當粗俗不雅。

▲有GODIVA店員在IG上以侮辱性字眼公審客人。（圖／翻攝自Dcard）

事後有網友將該店員的限時截圖轉發至Dcard，瞬間引爆不少網友怒火，紛紛開嗆「打工仔做久了以為自己也是高級貨了」、「好扯，更傻眼的是還自己PO動態」、「殊不知自己也只不過是個在品牌下打工的社畜」、「神經病，支持這四個客人開告，偷拍才該去給酒駕撞死」、「他是想跟可不可一樣被拆招牌嗎？」

對此，GODIVA也作出回應，表示該員工是正職員工，且是初犯，公司對於該員工的行為感到深感歉意，已經對其進行警告與約談，並將其調離信義區的店面。GODIVA也強調，將對員工進行更加嚴格的教育訓練，以避免類似事件再次發生。

▼GODIVA發出聲明。（圖／翻攝自GODIVA官網）