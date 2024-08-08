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南投女路走讀小旅行開放報名　追尋南投、集集、埔里女性足跡

▲90歲資深主婦許陳圓年輕時每天徒步來回10公里挑水、勤儉持家，獲南投市模範母親殊榮。（圖／資料照片，南投市公所提供）

▲南投「女路走讀」小旅行活動將於8月底登場，圖為曾獲南投市模範母親表揚的90歲資深主婦許陳圓。（圖／資料照片，南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

為讓更多民眾了解南投女性的過去與現在，縣政府與也品文藝工作室合作，將在南投、埔里與集集3市鎮舉辦3場次《散步話性別-你所不知道的性別地景》的「女路走讀」小旅行活動，全程免費、歡迎民眾報名參加，也瞭解女性在社會中扮演的角色。

縣府社會及勞動處表示，本次活動目的在耙梳及保留在地庶民女性的生命故事及經驗，透過結合旅行方式貼近生活，重新認識在地文化，透過開放身體五感、更深度感知不靠海的南投縣女性特有人文，達到傳承、向下紮根、增加在地對性別之關注的目的，並促進南投縣與性別有關的文化觀光與地景的開拓，內容也結合與女性相關的DIY活動，從手工布製貓頭鷹、芋頭粿製作到傳統甘蔗（糖）的製作方式。

社勞處指出，第1場次將於8月24日在南投市武德殿登場，深入舊城區走訪阿嬤們過去在百年番仔井旁洗衣服的場景，百年菜市場內藝伎走過、別具風情的木製樓梯，以及許多阿嬤們自家的戲院、診所等；第2場次則在9月28日從集集火車站出發，騎單車經過百年火車站前的熱鬧街區，體會「天皇蕉」等熱門農產品背後的性別產業，清末裹小腳的阿祖如何帶著兒子、孫子成才，當年漢番在此交易的關鍵性別人物。

10月12日的第3場次將來到埔里鎮公所（武德殿遺址），深入瞭解「天水夫人」為了漢番信任而失去生命的的動人故事，並回憶當年在埔里的女子學校課程等；本活動已於今天開始報名，意者請至BeClass（https://www.beclass.com/）線上報名網站進行報名，因名額有限，每人僅限報名一場次。

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