「嬋汐」好情誼！賽後給彼此寄語　全紅嬋：陳芋汐不要放棄

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋、陳芋汐在巴黎奧運期間，一同拿下「女子雙人跳水10公尺台」金牌。「嬋汐」二人8日在節目《冠軍來了》給彼此留言的環節中，暖心給對方寫下加油打氣的寄語，讓不少網友感動直呼，「兩個都是特別好的小女孩！」

▲全紅嬋、陳芋汐奪巴黎奧運雙人跳水10公尺台金牌。（圖／路透社，上同）

主持人讓兩人寫給彼此一段留言，完成後並交換。全紅嬋拿到留言卡時先說道，「妳有（寫）個To啊，我還沒寫To呢。」陳芋汐馬上回她，「沒事不用To。」

▲▼全紅嬋寫給陳芋汐「不要放棄」。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋在給陳芋汐的留言卡寫下，「不要放棄！加油！」她一開始只寫了不要放棄，原本還在糾結前面是不是太大了，被主持人問要不要重寫。全紅嬋說，「不用這就夠了」，最後又加了「加油」二字。

▲全紅嬋展示，陳芋汐寫給自己的留言卡。（圖／翻攝自微博）

陳芋汐在給全紅嬋的留言卡寫道，「To：小紅寶寶，希望妳在未來的路上越來越好，永遠當個快樂無憂的小女孩吧！」全紅嬋唸出來後，靦腆地與陳芋汐相視而笑，在主持人說話時，自己默默地重複看著那張陳芋汐寫的留言卡。

相關節目片段引起網友熱議，「全世界最可愛的妹寶們」、「兩位未來繼續加油，繼續給大家展現跳水之美吧」、「樂樂（陳芋汐）叫小紅寶寶耶！真的好寵啊」、「看完心軟軟的」、「真好，最好的跳水雙子星」、「美好因真誠而可貴」。

▲▼全紅嬋、陳芋汐在巴黎奧運期間也時常展現好交情。（圖／達志／美聯社）

▲「嬋汐」兩人私下合照。（圖／翻攝自微博）

《冠軍來了》是由人民日報發起的奧運特別直播節目。全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽中，以425.60分的高分奪下金牌，成功衛冕；陳芋汐以420.70獲得第二名。