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大陸 大陸焦點 特派現場

零食都要躲起來吃！　陳芋汐爆料全紅嬋「最怕教練陳若琳」

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋、陳芋汐在巴黎奧運期間，一起拿下「女子雙人跳水10公尺台」金牌。陳芋汐8日在節目《冠軍來了》中爆料，全紅嬋最怕主教練「陳若琳」。全紅嬋則回應，「因為以前訓練很嚴格。」

節目中，全紅嬋說道，「現在還好了，沒那麼怕了，以前真的挺怕（陳若琳）的，也不知道為什麼。」

▲▼陳若琳。（圖／翻攝自微博）

▲陳若琳在奧運期間緊盯兩人訓練。（圖／翻攝自微博）

陳芋汐還表示，兩人有時會躲著陳若琳，「看什麼狀況躲吧，心不虛的時候肯定不躲。」

全紅嬋馬上接著說，「偷吃（零食）的時候肯定躲，因為控制體重的時候，很想吃，然後體重變重，就被發現還被罵。」

陳若琳先前對於全紅嬋很怕自己也回應過，「是因為當時全紅嬋跳水成績不好，所以才對她的訓練很嚴格。」她還開玩笑表示，「怕我嗎？頭髮誰給妳剪的？臉上的乳液誰幫妳買的？」

▲▼陳若琳、全紅嬋。（圖／央視體育）

▲▼全紅嬋奪金後，與陳若琳相擁。（圖／央視體育）

▲▼陳若琳、全紅嬋。（圖／央視體育）

全紅嬋也坦言，自己把主教練陳若琳當作榜樣，「我教練（陳若琳）真的很厲害，她拿了5塊啊！5塊奧運金牌！」她最後也期許，自己能像陳若琳一樣拿到5面奧運金牌。

全紅嬋在「2021年東京奧運女子單人跳水10公尺台、2024年巴黎奧運女子雙人跳水10公尺台、女子單人跳水10公尺台」皆拿下冠軍，至今已累積3面奧運金牌。

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