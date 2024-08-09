金牌戰前大彩蛋！林郁婷「跟媽媽長一樣」　萬人挺：懷疑啥

▲「台灣女拳王」11日上演金牌戰。（圖／中華奧會提供）



網搜小組／劉維榛報導

「台灣拳后」林郁婷在奧運一路過關斬將，11日將與波蘭女將塞雷梅塔爭冠，但還沒開戰，對方就轉貼一篇她是「最後一個爭奪金牌的女人」，蓄意拿性別議題開玩笑。而事實是，林郁婷就是正港的女兒身，有網友看了林媽媽受訪畫面後，直呼「林郁婷跟她媽媽長得一樣啊！」

一名網友在《Threads》表示，看到林媽媽受訪畫面，直呼「林郁婷跟她媽媽長得一樣啊！JK跟國際拳總根本87！」

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畫面可見，不管是臉型輪廓、眼睛、鼻子、嘴型，林郁婷與媽媽長得一模一樣，如同一個模子刻出來的，只是林郁婷是留短髮，且身材更精壯纖細、比媽媽高了半個頭。

▲林媽媽心疼女兒，晚上都睡不著覺。（圖／記者呂佳賢攝）



底下網友力挺，「超像， 媽媽是彩蛋」、「郁婷真的完全像媽媽！只是媽媽比她有肉一點，只是媽媽是長頭髮，郁婷一直是女生，到底有什麼好懷疑與爭議的？那些一直拿郁婷性別炒話題的人，到底是拿中國多少好處」、「根本一模一樣，媽媽完全是長髮版的郁婷」、「政府應該出錢讓媽媽去比賽現場的」、「媽媽根本是郁婷長頭髮版本」、「超級像耶！！郁婷留長髮就這樣呀」、「一個短髮一個長髮而已，連我小學女兒一看就說就是女生啊，到底懷疑什麼」。

林郁婷媽媽受訪表示，女兒身分證就是2開頭，「有什麼可以質疑的？」這10幾年看著女兒辛苦走過來，奧運參加過2次、亞運也參賽3次，都經過這麼多挑戰了，感謝國際奧委會這麼挺她，希望林郁婷可以替台灣爭取金牌，也為自己拿下金滿貫。