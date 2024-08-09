石智勇奧運三連霸失利　挺舉191公斤「啪」一聲：內收肌可能斷了

▲中國31歲舉重好手石智勇挑戰奧運三連霸失利。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中國31歲舉重好手石智勇挑戰奧運男子73公斤級賽事三連霸，他在抓舉便以165公斤領先第二名多達6公斤，帶著衝金氣勢進入挺舉項目。石智勇在策略考量下，挺舉從191公斤起抓，沒想到，前兩把竟然失利，第三把舉起時，他明顯聽到「啪」的一聲，感覺內收肌似乎斷了，隨後倒地失敗，以「DNF」坐收，讓出獎牌。

▲石智勇在抓舉結束時，仍以6公斤領先第二名。（圖／路透）

《環球時報》報導，賽後石智勇非常自責，他表示，「對不起中國舉重隊，大家一直很信任我，給了我最好的保障，但我沒能做出貢獻，我想自己是失敗的。」其實巴黎奧運備戰週期，石智勇一直與腰傷對抗，他表示，自己的精神支柱就是奧運會，如今奧運會結束了，可能會考慮退役。

石智勇在里約及東京兩屆奧運賽事中，在男子73公斤舉重這個量級幾乎沒有對手，連續奪得兩面金牌，本屆巴黎奧運賽前，外界也評估，他奪金的機率十拿九穩。不過，外人難以知曉的情況是，石智勇經年累月的征戰，早已渾身痼疾，傷病纏身。

▲石智勇三次挺舉失敗，遺憾告別奧運舞台。（圖／路透）

石智勇透露，在巴黎奧運週期，石智勇遭遇嚴重的腰傷困擾，此前長達兩年的時間，他幾乎沒有進行過系統性訓練，椎間盤已經弄壞，骨頭出現病變，面對大強度訓練，肌肉可以，骨頭已然承受不住，「我突然發現我好像不能舉重了，就是舉個100公斤，腰都痛得不行，突然間身上的零件好像壞掉了。」

雖然石智勇在2023年底回歸賽場，2024年世錦賽卻碰上印尼小將橫空出世，打破他保持的世界紀錄，也讓他感受到不小的壓力。

隨著奧運賽事結束，身為老將的石智勇表示，沒有拿到獎牌甚至是金牌，在這屆奧運會上是失敗的，但備戰過程是成功的，「我真的付出了所有，每天早上扎針、晚上扎針，就是要拿冠軍，這是一直支撐下去的理由，沒想到是這樣的結局。」

石智勇透露，「想回去好好陪陪家人，我已經練了整整21年舉重，會先抽出點時間去陪陪家人。沒取得預想的成績，對不起大家，但對於舉重，我真的盡心盡力，付出全部能量去拼了，如果沒有堅持下去的毅力，也希望大家能夠理解。」