夏季烈日毒辣　醫師指出「兩光」傷害　專利SES 319保健品避免退化

【企劃特輯】

在夏季高溫酷熱，白晝長、夜晚短，日照時間大幅增加的情況下，大家對於皮膚防曬有意識，但很少有人會注意到眼睛的防護。醫師提醒要避免戶外陽光及室內3C光「兩光」的傷害！當過量暴露在紫外線中就會導致曬傷，對眼睛可能會造成白內障的傷害，須做好眼部防曬，才能真正全面保護眼睛！

近來眼科診所中不乏患者訴說，戶外遊玩後回來，眼睛疼痛和視力模糊，原以為是3C產品使用過多引起的眼睛疲勞，經過就醫診斷後才發現是夏季紫外線造成的「光害性角膜炎」。長時間暴露在陽光下後發生，會出現雙眼疼痛、畏光、視力下降和流淚等症狀。

台人白內障與視神經萎縮情況嚴重

鄭光男醫師進一步指出，長時間的紫外線曝曬，光線透過水晶體及視網膜中心黃斑部來吸收，眼睛的晶狀體和角膜將受到損害，若未採取適當防護措施，久了就會導致白內障。根據世界衛生組織（WHO）的統計，全球每年約有2000萬例白內障手術，其中就有500萬例與紫外線曝露有關。白內障並不是一夜之間發生的，紫外線對水晶體的傷害是長期累積的過程！

加上台灣面臨人口高齡化，且3C產品不離身，這使得視神經的斷裂與視神經元的萎縮問題加劇，導致眼睛健康狀況的退化年齡層下降到20歲。臨床數據顯示，80%的台灣人已經出現視神經萎縮的情況。建議，日常應該減少3C產品的使用時間，適時閉眼休息，進行眼球操，讓眼睛適度放鬆。此外，還可以補充對眼睛有益的營養保健食品。

「SES319」以創新技術守護眼睛健康

SES 319是基於2013年諾貝爾生理學醫學獎得主發現的囊泡運輸調節機制，從酵母中分離出與人體囊泡相容的植物型外泌體，能針對細胞和神經系統進行修護，進而提高眼部健康。

除了傳統的葉黃素之外，目前最新的技術是通過臨床測試並獲得歐洲藥理認證的再生療法口服成份SES 319。這種療法不同於以往針對症狀單點進行的治療，SES 319全面性地針對眼睛細胞、視神經、眼球和血管等部份，提供全方位的再生修護。臨床數據顯示，使用四周後，眼部狀況改善95%，並大幅降低復發率。

是目前業界濃度最高的3億個專利SES 319口服外泌體的保養品，同時添加了隱黃素、葉黃素、藻紅素等複方配方，來更完整我們整個眼部的保健效果。

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