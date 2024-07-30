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余祥銓接不住「狠摔柔柔」　終於說出背後真相：真的扛不動

▲▼體育,瘦身,名人,娛樂,健康,余祥銓,飲控,IVENOR,紫孅果。（圖／宏睿國際提供）

圖、文／宏睿國際提供

2023年與女友柔柔結婚，並在同年11月迎來寶貝女兒「小元寶」的誕生。經常上遍各大綜藝節目的他，有次帶著柔柔一起登上遊戲實境節目，趁著錄影的休息時間，揪柔柔一起試現在正在流行的合體技，儘管余祥銓擔心自己腰部受傷，不過仍在眾人的鼓吹下硬著頭皮嘗試。沒想到柔柔才剛跳起來，力氣不足的余祥銓便連同她一起倒下，尷尬笑說「她直接往後倒，不關我事啊」；直到兩人第二次嘗試時，才勉強完成合體技。不僅目擊的藝人全笑翻，網友也在看完影片後被逗樂，紛紛留言「我會被笑死」、「我在路邊看，直接笑噴」、「重複看好幾遍，笑到肚子痛」。

怎料余祥銓力量不足，狠狠讓柔柔摔倒在地，大型車禍現場讓網友們全笑哭，笑稱那時候不好意思說柔柔那時候比較圓潤！產後復出足足還有10幾公斤的重量在身上，只能怪我臂力不足，沒有好好接住我的老婆，都是我的錯！表示柔柔現在已經大剷20公斤，現在再來一次我絕對有信心，不會傷了我親愛的老婆！

▲▼體育,瘦身,名人,娛樂,健康,余祥銓,飲控,IVENOR,紫孅果。（圖／宏睿國際提供）
▲影片中兩人準備表演合體技，柔柔產後復出身形明顯較圓潤。

柔柔在IG上貼出了一張開心地表示自己瘦身成功：「很多人一直問我到底怎麼迅速恢復身材，大家都知道我孕期胖了20幾公斤，長輩都說一人吃兩人補，我就真的毫無羞恥心地狂吃猛嗑，就這樣體重一直往上飆升，還好現在已經恢復回來了。」柔柔透露，自己完全沒有依靠運動，因為她自己也非常不喜歡運動，加上產後也完全沒有時間。她強調，瘦身的關鍵在於飲食控制、多喝水和紫茶輔助品。

▲▼體育,瘦身,名人,娛樂,健康,余祥銓,飲控,IVENOR,紫孅果。（圖／宏睿國際提供）

透過「激活瘦身基因」的概念，這種方法的關鍵在於多酚化合物，特別是來自植物的多酚，可以啟動體內的瘦子基因「SIRT」乙酰化酶基因，這種基因是主要的代謝調控因子，可以調整身體的脂肪儲存和燃燒，從而達到瘦身效果。

▲▼體育,瘦身,名人,娛樂,健康,余祥銓,飲控,IVENOR,紫孅果。（圖／宏睿國際提供）

IVENOR紫孅果打造出「紫孅奇蹟，閃電瘦」，由日本大廠森永研發百香果萃取物中的白皮杉醇、肯亞紫茶中的特定多酚化合物GHG以及日本專利玫瑰多酚，助於血壓和胰島素阻抗，還能加強代謝，阻擋脂肪增生並增加飽足感。結合了3大激瘦成分，提高身體的基礎代謝率，使身體在休息時也能消耗更多的能量，玫瑰多酚有助於改善血液循環，減少身體的水腫現象，讓人看起來更加苗條，抗氧化成分和玫瑰多酚不僅有助於窈窕，還能提升皮膚的彈性和光澤，讓皮膚在瘦身過程中保持健康有彈性！

▲▼體育,瘦身,名人,娛樂,健康,余祥銓,飲控,IVENOR,紫孅果。（圖／宏睿國際提供）

余祥銓與柔柔推薦 紫孅奇蹟閃電瘦「IVENOR紫孅果」哪裡買？
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