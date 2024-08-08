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中嘉寬頻×魔術醫師　防假消息抗骨鬆超有趣

▲中嘉寬頻三冠王．雙子星持續巡迴社區宣導，7日至安南區溪墘社區關懷據點跟大家分享如何分辨假消息，學習當個聰明的閱聽眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中嘉寬頻三冠王．雙子星持續巡迴社區宣導，7日至安南區溪墘社區關懷據點跟大家分享如何分辨假消息，學習當個聰明的閱聽眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了提升長輩們的媒體識讀能力，中嘉寬頻三冠王．雙子星持續巡迴社區宣導，7日至安南區溪墘社區關懷據點跟大家分享如何分辨假消息，學習當個聰明的閱聽眾，同時會中也和成大醫院社區健康照護中心合作進行衛教。

曾獲全國魔術冠軍有「魔術醫師」之稱的李貫廷，用魔術讓更多人認識骨鬆的預防保健超有趣，並提醒食療等相關假訊息，絕無冷場，實在是太精彩了。

▲中嘉寬頻三冠王．雙子星持續巡迴社區宣導，7日至安南區溪墘社區關懷據點跟大家分享如何分辨假消息，學習當個聰明的閱聽眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「很多人一聽到衛教，刻板印象就說是無聊！」不過台南醫院健康管理中心主任李貫廷卻將魔術與衛教結合，令在場的長輩都相當入迷，雖然醫生談的是骨鬆預防保健，不過先露一手「簡易移動式骨鬆檢查儀」就是斷手台的魔術來帶動氣氛。

▲中嘉寬頻三冠王．雙子星持續巡迴社區宣導，7日至安南區溪墘社區關懷據點跟大家分享如何分辨假消息，學習當個聰明的閱聽眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）
李醫師說骨鬆無聲無息，卻是比癌症更兇猛的隱形殺手，千萬別輕忽潛在骨折的風險， 會中除了教大家自我評估骨鬆小方法以及保密防跌和運動的重要性，也特別提醒長輩們好比網傳洋蔥比骨鬆的藥有效，就是假消息。

隨著科技進步，網路上充斥著各種假訊息和詐騙，所以如何反詐與增進媒體識讀已成為民眾關注的焦點，中嘉寬頻｜三冠王．雙子星講師許嫚真就以許多新聞圖文來解說，避免被媒體牽著鼻子走，也具體教導大家在傳送任何新聞及訊息分享之前，別忘了停看聽，可先至台灣事實查核中心、MyGoPen、趨勢科技防詐達人等平台來查核，會中並透過有獎徵答和賓果遊戲，讓參加的民眾在寓教於樂當中受益匪淺。

▲中嘉寬頻三冠王．雙子星持續巡迴社區宣導，7日至安南區溪墘社區關懷據點跟大家分享如何分辨假消息，學習當個聰明的閱聽眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雖然天氣酷熱，不過民眾對於如何終結假消息以及衛教宣導都踴躍參與，終身學習的精神令人感佩，也對溪墘社區剛起步的關懷據點有很好凝聚力。

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