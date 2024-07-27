櫻花妹懷孕才知「遭下藥性侵」　下體驗出醫生DNA

▲被害人直到懷孕才發現自己遭到性侵。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京一名麻醉醫師因涉嫌下藥性侵25日被警方逮捕。他被指控在首次見面的女子的飲料中下藥，並將對方帶到旅館性侵。女方直到隔月發現懷孕，才得知遭到性侵的事實。對此，嫌犯堅決否認犯行，並稱雙方為合意性交。

根據《朝日新聞》報導，東京警視廳於25日逮捕了33歲麻醉醫師佐藤和貴，他涉嫌於2023年6月3日凌晨2時半至上午6時之間，在港區的一間旅館房間內性侵因為遭下藥無法抵抗的30多歲女性。

經過警方調查，佐藤和貴與被害女性在案發前一天晚上首次見面，並與其他4名男女一起前往東京都澀谷區的一家私人卡拉OK。然而佐藤偷偷在女方的飲料中摻入安眠藥，使對方失去意識，再搭乘計程車，將受害女子帶到旅館性侵。

被害人3日上午6時左右在旅館的床上醒來，並徹底「斷片」。直到7月，該名女性發現自己懷孕，才得知受害事實，並向警方求助。

佐藤和貴被逮後堅決否認犯行，他聲稱，「我絕對沒有讓她服用安眠藥，且性行為是在雙方同意的情況下發生」。

警方經過檢測，從受害女性的毛髮中驗出佐藤和貴獲得處方的安眠藥成分，並在她體內驗出佐藤和貴的DNA，因此研判，佐藤和貴是在卡拉OK店內將安眠藥混入女性的飲料。

佐藤和貴是NTT東日本關東醫院麻醉科的兼職醫師。該醫院對此事表示遺憾，並向相關人士道歉，承諾將全力配合警方調查，一旦事實查明，將嚴肅處理。