郭婞淳舉重「1特質」難度超高！全場讚爆跪了：整個人在發光

記者鄺郁庭／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級摘下銅牌，寫下連3屆奧運奪牌的紀錄，再度掀起台人熱論。就有網友直呼，他感到最妙的地方，就是不管郭婞淳舉起多重的重量，「她的表情都好漂亮」。話題引發共鳴，網友們也讚嘆不已，「一出場就臉發光」、「好喜歡她舉完後，整個優雅美麗。」

▲「舉重女神」郭婞淳摘銅。（圖／中華奧會提供）

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一位女網友在Threads發文讚，「我覺得郭婞淳最妙的地方，就是不管怎麼舉，她的表情都好漂亮，到底怎麼辦到的！」貼文吸引近萬人爆共鳴按愛心，也有人不禁留言，「真的很美！相較其他選手，有面目猙獰、痛苦、鬱鬱寡歡的…她的從容不迫、燦爛笑容令人印象深刻！」、「同意，舉重還兼顧表情控管，難度好高」、「真的很佩服，這表情控制到底怎麼練出來的？」

還有網友直呼，「我光是在馬桶上大便的臉都比她舉130公斤還要猙獰了，果然是漂亮寶貝」、「那就是她的魅力啊！東奧最後一次挺舉失敗的笑容真的超棒的」、「真的，她舉重的時候不會有猙獰的表情，反倒維持得很漂亮，12年倫敦奧運的時候就有這種感覺，」

也有人表示，「她有說表情不能崩，她很在乎表情管理，真的很厲害」、「非常享受比賽的表情，想到她受過這麼嚴重的傷，一般人真的直接放棄，心態及各方面真的非常厲害」、「如果再評一項『美姿美儀』，我們就金牌了」、「超美的，整個人好亮喔！」