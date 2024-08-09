林郁婷金牌戰「波蘭對手PO一張圖」超無知　網怒：翻譯很不妙

▲林郁婷超強闖入金牌戰。（圖／中華奧會提供）



網搜小組／劉維榛報導

「台灣拳后」林郁婷將在11日凌晨3點30分對決波蘭女將塞雷梅塔，豈料金牌勝負都未定，對方在IG限動PO出一張諷刺意味濃厚的圖文，說她是「最後一個爭奪金牌的女人」。這讓台灣網友擔心直呼，「不敢想像比賽結束時跟頒獎時這些選手會不會又做出什麼舉動！」

一名男網友在Dcard表示，好奇查看塞雷梅塔（Julia Szeremeta）的IG限動，發現她轉發一張對話圖文，讓原PO驚喊「翻譯過來真的很不妙耶！」

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圖片透過ChatGPT翻譯中文為，教練先說「我有兩個消息，一個好消息和一個壞消息。」拳手回應：「從好消息開始。」

教練又說：「決賽要到週六才進行，你可以休息一下。」拳手問：「那壞消息呢？」

教練回答：「你是最後一個爭奪金牌的女人。」拳手驚訝地說：「哦，靠。」

▲塞雷梅塔轉發一篇對話圖文。（圖／翻攝Dcard）

對此，原PO擔心林郁婷會再次遭受無知的人、觀眾性別歧視，「不敢想像比賽結束時跟頒獎時這些選手會不會又做出什麼舉動，就怕到時候全場噓聲，希望有多點人能夠到場幫郁婷她應援。」

底下網友也相當氣憤，「怎麼在奧運這種最高殿堂上還可以那麼沒水準，恨不得超希望林郁婷在比賽上把她揍扁，氣死！」「怎麼又來了，套路都一樣，別人強就說她是男的，奧運拳擊手人品素質可以提升嗎」、「如果屬實，她也認真的，真的沒水準，是怕自己輸的結果，先打預防針」、「趕快轉發給在台的波蘭網紅」、「不認同奧委會的判定，為什麼不退出奧運」。

事後，原PO更新後續，發現塞雷梅塔把該則限動刪除了，「目前她這則限時已刪，原因未知，希望是因為有看到她貼文底下的善意留言，也稍微了解到事情原委。」