打破郭婞淳紀錄奪金　中國小將：剛好生理期「本來以為會很難」

▲羅詩芳打破奧運紀錄，同時拿下金牌。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國舉重選手羅詩芳8日在巴黎奧運女子59公斤級比賽，以總成績241公斤打破郭婞淳的奧運紀錄，奪得金牌。賽後，羅詩芳透露，自己這幾天剛好生理期，本來以為會很困難，做了很多預想，結果上來好像還行，「我以為我會哭，但真正拿到金牌之後感覺還好。」

羅詩芳賽後接受媒體訪問時表示，奪冠當然很開心，賽前是有信心的，同時也會把過程想得很艱難，但是這場比賽過程比較清晰，也沒有太緊張，沒有太大壓力。

羅詩芳也笑著說，「現在也不是太相信自己得了金牌，可能明天才能緩過神來。」

羅詩芳說，這幾天她剛好生理期，以為會很難，做了很多預想，結果上來之後發現好像還行，心裡面一下子就放鬆很多。

羅詩芳當天抓舉和挺舉的開把重量本來設定的很高，但在前面幾名重點選手屢次試舉失敗後，她降低了重量，甚至最後挺舉第三舉還沒開始，金牌就已提前入袋。

羅詩芳強調，「命運掌握在自己手裡，我其實很犟（倔強），但我覺得堅持才有希望，越是困難我就越想挑戰。」

羅詩芳出生於2001年，湖南桂陽人，是近兩年崛起的舉重新星，在巴黎奧運金牌之前，她拿下了2023年世錦賽、亞錦賽的金牌，在杭州亞運也拿下銀牌。

▼羅詩芳小檔案。（圖／ETtoday製／CFP）

