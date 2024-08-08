當新北消防堅強後盾　愛山林、萬賜興捐贈2輛災情勘查車

▲愛山林、萬賜興捐贈2輛災情勘查車，由消防局長陳崇岳（右2）代表受贈。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

愛山林建設開發股份有限公司及萬賜興建設股份有限公司秉持著「取之於公眾，用之於公眾」的信念，在身為消防顧問及消防之友洪正和先生牽線搭橋下，捐贈新北市政府消防局共2輛災情勘查車，今（8日）上午於新北市政府消防局辦理交車儀式，由局長陳崇岳代表受贈。

新北市消防局表示，本次捐贈的車輛將分別分配在第四及第六救災救護大隊，這兩個轄區特性依山傍水，擁有多座郊山及溪流環繞，且住宅區林立，轄區廣闊，地理環境複雜，需面對火災、溺水、重大車禍以及山難等多種天然和人為災害。

有鑑於此，愛山林建設開發股份有限公司及萬賜興建設股份有限公司，在無我無私之精神下為消防人員提供新式救災車輛，捐贈市價134萬災情勘查車2輛，能為消防救災人員提供一個更為快速且安全的交通載具，進而縮短救災反應時間。

消防局長陳崇岳表示，本次捐贈的2輛災情勘查車將大大提升消防救災人員的交通效率與安全性，爭取更多黃金救援時間。衷心感謝愛山林建設開發股份有限公司及以萬賜興建設股份有限公司無私的精神支持消防工作，希望這份熱心能激勵更多人關注防救災安全問題，消防局將繼續致力於維護公共安全，讓市民擁有更加安心的居住環境。