慶祝奧運奪金！成美文化園花季開跑　名字有「麟、洋」免費入園

▲成美文化園慶賀「麟洋配」奪金，名字有「麟、洋」免費入園。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

成美文化園百棵紫薇花盛開了！為了慶祝羽球男雙「麟洋配」巴黎奧運再度摘金，位於彰化縣永靖鄉的成美文化園推出優惠，即日起，名字裡有「麟、洋」任一個字的民眾於期間內都能享免費入園優惠（原價$300），此外園區指定商品享買2送1優惠，優惠活動將持續到8月31日，園方邀遊客一起為中華健兒獻上最熱情的掌聲。

暑假期間，除了欣賞奧運競技，也可以多往戶外踏青走走。成美文化園推出「百日紅季－花時間和自己來趟時光旅行」系列活動，6到9月期間，上百棵的紫薇花爭相綻放，成片花海將園區妝點成浪漫的粉紅色，除步行欣賞美景外，還提供各種深度體驗課程，包含漂漆扇、羅黏香彩繪、絹印、植感手作體驗、以及客家醃漬等，讓民眾在浪漫的夏日，走入花海中，把心放慢，感受大自然與生活的美好。

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成美文化園擁有彰化縣定百年歷史建築「成美公堂」，以及國際名園級別的禪風庭景，園內遍植百年黑松、真柏、羅漢松、楓港柿等珍貴樹種，是彰化地區結合人文歷史與自然景觀的遊憩園區。除了賞景與文化體驗，園區另有經營景觀餐廳「松柏軒」與頂級商宴會館「松緣會館」，逐步將園區打造成中部地區文化、藝術、美食和親子必遊的旅遊景點。