全紅嬋「生在台灣會怎樣」　PTT嘆沒環境：會很慘！

▲全紅嬋奧運女子跳水10公尺奪金哭了，激動擁抱教練。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

17歲全紅嬋靠「水花消失術」讓全世界驚艷，更是大陸史上「最年輕的三金王」。對此，有台灣網友假設性發問，「全紅嬋如果出生在台灣會怎樣？」鄉民紛紛嘆氣，「沒人培養啊，頂多國高中出來打工這樣」、「台灣大概就是8+9」；許多人也點出台灣體壇的困境，「台灣不重視體育，在台灣會更慘！」

一名網友在PTT表示，全紅嬋沒有童年也不識字，如果全紅嬋生在台灣，「以她那樣的家庭背景...會怎樣？一樣可以拿到金牌？」

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▲全紅嬋熱愛娃娃。（圖／翻攝自微博）



底下網友紛紛感嘆，「台灣大概就是8+9」、「窮一輩子吧，沒機會進國家隊」、「 沒背景很難出頭」、「不是在看抖音，就是在拍抖音」、「沒人培養啊，頂多國高中出來打工這樣」、「跳啦啦隊」、「可能當個瑜伽老師」、「 她體能應該體保生，大學就跑外送賺外快」、「也有可能變學霸啊！人家只是沒讀書的環境」。

甚至有網友認為，出生貧困的全紅嬋一旦走歪，甚至可能誤入歧途，「肯定去搞詐騙」、「網路交友然後去搞詐騙」、「大機率身分證被拿去做詐騙人頭，本身變問題家庭」。

不少人也點出台灣體壇的資源困境，「台灣沒這環境，他就是的女孩兒而已」、「在台灣根本不用想練跳水」、「台灣不重視體育，在台灣會更慘」、「台灣有注重體育項目嗎？連個跳水場地都沒有，叫人家怎樣拿牌啊？」「如果能賞賜他的伯樂不在台灣...大概就是埋沒了」、「別說可能不被發掘，就算去跳水隊也恐沒水可跳」、「可以肯定是不會發現跳水潛能的」。

事實上，奧運賽後受訪時，陳芋汐說全紅嬋「怕水、怕高卻練起跳水。」全紅嬋回應，「我也不知道為啥，他們說不用讀書，什麼都不用帶，我信了」，當年她真的只帶枕頭，就踏上艱苦的跳水之路。

事後，記者再問「所以現在不怕了嗎？」全紅嬋坦言站上跳台時，還是會感到害怕。

▼全紅嬋站在跳台上，坦言仍感到害怕。（圖／路透社）

