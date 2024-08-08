土耳其女將輸給林郁婷「手比X」　蔣萬安痛批：非常沒有運動家精神

▲台北市長蔣萬安出席2024天下城市高峰論壇。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，「台灣女拳王」林郁婷3回合皆以5比0奪下勝利，擊敗土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman），搶下金牌戰門票；但賽後卡拉曼卻高舉「X」手勢嘲諷林郁婷的性別爭議，引發熱議。對此，台北市長蔣萬安批評，土耳其選手此舉「非常沒有運動家精神」。

蔣萬安8日上午出席2024天下城市高峰論壇，被問到怎麼看有一份「奧運民怨排行榜」，包括林郁婷的性別爭議、藍委翁曉玲說「麟洋配」是中國人驕傲等？蔣萬安回應，今天一早看到林郁婷得勝，能夠進入到金牌戰，感到非常非常的興奮。

蔣萬安提及，這次林郁婷參加奧運比賽所遭受到的風波，對她來講非常不公平，所以自己昨天也有說過，此次性別爭議，國際奧會已經幫林郁婷很清楚地說明「沒有任何問題」、「她（林郁婷）符合資格，可以代表台灣出賽」，而林郁婷今天也用實力證明自己，所有民眾也絕對全力支持她。

蔣萬安指出，自己也看到林郁婷的對手、一名土耳其選手在賽後比出了一個叉叉，「我覺得這是非常沒有運動家精神。」非常希望林郁婷能夠在金牌戰得到勝利，而且無論結果如何，林都已是中華隊奧運史上取得拳擊賽事最佳的成績，「我們都非常、非常的開心，也恭喜她」。