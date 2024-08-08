蔣萬安邀奧運選手16日走紅毯、After party　倒數一週急聯繫設計師

▲台北市長蔣萬安出席2024天下城市高峰論壇。（圖／記者陳家豪攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

2024巴黎奧運賽事還在進行中，中華隊目前保底6面獎牌入袋，其中設籍在台北市的選手奪下1金、3銅好成績，使台北市長蔣萬安宣布16日將辦慶祝派對。蔣萬安8日進一步表示，會安排台北市設計師幫忙設計衣服，讓選手走紅毯，且結束後還有「After Party」同樂；至於活動財源從何而來，且時間僅剩一週是否來得及？蔣萬安並未正面回應，僅說確實很趕。

蔣萬安7日晚間於臉書宣布，16日要舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」，歡迎民眾一起來追星，由於台北市的選手奪下1金3銅好成績，預計當天在信義區的香堤大道廣場，讓奧運英雄們以巨星規格走紅毯。

蔣萬安8日上午出席2024天下城市高峰論壇，被問到派對目前具體規劃，當天會不會也上去走紅毯？蔣萬安表示，這次奧運選手在賽場上表現非常亮眼，所以台北市特別規劃16日在香堤大道有一場活動，歡迎所有台北市奧運選手，不管有沒有奪牌，都可一起參與時尚派對。

蔣萬安提及，最主要的是，希望讓這些選手能以不同的一面，更接近所有喜愛他們的粉絲，且也邀請選手家人與會，因為有這些家人在背後默默的支持，才能讓選手無後之憂的在賽場上打拚；另也有邀請教練、團隊一起慶祝這個非常重要的時刻。

此外，蔣萬安也說，會安排台北市優秀、年輕的設計師，幫忙發想設計一些時尚服裝，讓奧運英雄們走上紅毯星光大道，而粉絲也不再只透過電視轉播，可親自在現場跟選手見面；且時尚派對結束之後，北市府也會規劃「after party」，希望用一種全新的方式讓所有選手能夠好好放鬆、與家人一起同樂，擺脫過去傳統制式的晚宴。

至於有哪些選手會到場？蔣萬安透露，除了台北市奪牌的選手，包括王齊麟、唐嘉鴻、吳詩儀、李孟遠，以及雖然沒有奪牌，但在賽場上表現非常亮眼的選手，包括拳擊好手黃筱雯、與網球選手謝淑薇搭配的曹家宜等，都會一起邀請。

媒體追問，王齊麟會到場的話，非設籍在台北市的搭檔李洋可否一同出席？蔣萬安回應「我們都歡迎」，但因為在聯繫的過程中，這些選手可能已有安排其他賽事、行程，但都歡迎參加。

而時尚派對的預算從何而來，是否動用二備金？且找設計師做服裝，但現在距離活動剩下一週，時間來不來得及？蔣萬安並未正面回答財源，僅說時程「確實很趕」，正請文化局積極聯繫設計師，最主要是希望選手能夠穿上戰服，就是這次代表台灣出戰奧運的隊服，也希望讓粉絲可以看到選手時尚的另一面，這個部分都會積極規劃。