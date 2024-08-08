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四技二專錄取率97%　1.7萬人獲分發「5類學群最多」

▲▼統一入學測驗今起一連兩天舉行，考生共計8萬956人，圖為台科大考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲四技二專日間部聯合登記分發入學今天放榜。圖為之前統測考試。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年度四技二專日間部聯合登記分發入學，在今（8日）上午10時在網站公告錄取榜單。技專校院招聯會表示，共有1萬7957名考生完成上網選填登記志願，錄取一般生1萬7423人，一般生分發錄取率為97.0%。各群類招生名額與錄取人數最多前5群（類），依序為商業管理群、機械群、設計群、電機與電子群資電類及餐旅群。

技專校院招生委員會聯合會表示，113學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，共有69所公私立科技校院，分20招生群類別，提供2364個系科（組）、學程參與招生。一般生實際招生名額計有2萬4496名。

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根據技專校院招聯會統計，113學年四技二專日間部聯合登記分發入學招生具登記選填資格人數為1萬9263人，較112學年度減少2341人，最後共有1萬7957名考生完成上網選填登記志願。

技專校院招聯會主任王錫福表示，錄取生報到註冊通知單，將由各錄取學校寄發，錄取生也可逕向所錄取學校查詢。並提醒考生，若對分發結果如有疑義，可至招聯會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存「志願表」，務必明（9日）中午12時前，以傳真方式向該委員會辦理分發結果複查，逾期不予受理。洽詢電話：02-27725333，傳真號碼：02-27738881。
 

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