台南區高中職免試入學分發完成錄取率99.60％

▲2024年度台南區高級中等學校免試入學分發順利完成，本次參加免試入學總人數為9830人，計9791人獲錄取，錄取率為99.60％。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年度台南區高級中等學校免試入學分發順利完成，本次參加免試入學總人數為9830人，計9791人獲錄取，錄取率為99.60％，9日上午11時各招生學校公告錄取名單，教育局提醒獲錄取學生應於7月11日上午9時至11時依各錄取學校規定完成報到程序，逾期報到視同放棄錄取資格。

市長黃偉哲表示，現在國中升高中職管道多元，期勉學子不論是以第一志願還是第二志願上榜，都要「愛己所選」，因為人生的路還很長，未來的挑戰不只在學校，可能是跨縣市甚至是跨國的，找到自己的人生目標，持續投入與努力，相信終有成功的一天。

教育局鄭新輝局長表示，本次免試入學分發後增額錄取有11位，分別是家齊高中普通科1位、北門高中普通科4位、新營高中應用英語科1位、光華高中幼兒保育科2位、曾文家商餐飲管理科2位、新化高工機械科1位。在特殊身分學生部分，原住民學生計有82人、身心障礙學生計有115人，均獲錄取。

鄭局長指出，本次台南區高中職免試入學錄取率已達99.60％，但仍有極少數的學生未獲錄取，經統計未獲錄取的學生中，有8位學生僅選擇1個志願，未來教育局仍將持續加強國中端適性輔導工作，協助學生探索適合自己的路。

教育局提醒學生及家長，免試入學錄取名單除公告於各招生學校網頁外，免試入學承辦學校國立曾文家商也會以手機簡訊傳送錄取結果。本次分發後還有2793名招生名額，符合續招資格學校將依據「高級中等學校辦理免試續招審查原則」辦理續招，相關資訊將於7月30日後公告於「教育部免試入學續招資訊網」(https://shs.k12ea.gov.tw/site/contiEFA)。