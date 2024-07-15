陸生來台就讀碩博士班174人上榜　清大錄取26人最多、台大收25人

▲陸生來台就讀碩博士班正式分發今放榜，有174人上榜。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度陸生來台就讀碩博士班正式分發今（15日）放榜，總計有34校錄取174名，博士班錄取118人、碩士班錄取56人，招生達成率為11.6%。其中以清華大學錄取26人最多、台灣大學25人次之。

大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會表示，自2020年4月9日陸方公告暫時停止大陸地區的陸生來台就讀，僅限在台應屆陸生可依其意願選擇在台繼續升讀碩博，因此今年仍僅在台陸生報名。

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陸生聯招會表示，今年博士班錄取27校（去年24校）共錄取118名、碩士班計22校（去年36校）共錄取56名，以清華大學26人錄取人數最多、其次依序為台大25人、陽明交大17人、台灣師範大學15人、政治大學12人、成功大學9人、淡江大學9人、台灣科技大學8人、台灣藝術大學7人、輔仁大學7人、國立台北藝術大學6人。

陸生聯招會指出，今年在台就讀學士班（包括二年制學士班）的大陸籍應屆畢業生約158人，共55人報名碩士班，約3成5，有48人獲錄取；碩士應屆畢業生約823人，報名博士班共127人，約1成5，有110人獲錄取；另有16名碩博士繼續報考錄取。

至於陸生錄取相關校系分析，以軟體及應用的開發與分析學類16人最多、其次是本國語文學學類13人、時尚、室內設計及工業設計學類11人、其他商業及管理學類11人、新聞學及傳播相關學類10人、金融、銀行業及保險學類9人、建築學及城鎮規劃學類7人、社會學及相關學類7人、管理及行政學類7人、電機與電子工程學類7人、美術學類6人、音樂及表演藝術學類6人、其他藝術學類5人、教育學學類5人、機械工程學類5人、營建及土木工程學類5人。