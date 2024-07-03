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四技二專技優甄審開放填志願　技專招聯會：按「確定送出」才完成

▲▼統一入學測驗今起一連兩天舉行，考生共計8萬956人，圖為台科大考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲四技二專技優甄審入學今起開放登記就讀志願序。圖為統測考場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年度四技二專技優甄審入學招生，共有70所科技校院及大學參與招生，提供4646名招生名額。技專校院招聯會表示，技優甄審入學管道已在6月底公布正取與備取生名單，今（3日）起到周五（5日）傍晚17時開放登記就讀志願序，若未在規定時間內上網登記或未「確定送出」者，均屬於未登記，將會喪失網路登記資格與分發機會。

技專校院招聯會表示，今年四技二專技優甄審入學招生，共有70所科技校院及大學參與招生，提供1,217系科（組）學程，以及4646名招生名額，今年報名人數為7236人。

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四技二專技優甄審入學招生參採考生就讀高級中等學校教育階段的學習歷程資料。技專校院招聯會指出，各甄審學校在6月27日在各甄審學校網站公告正取與備取生名單，考生應自行至報名的甄審學校網站查詢，或至四技二專聯合甄選委員會網站查詢，不另寄書面通知。

技專校院招聯會主任王錫福提醒考生，不論正取、備取1個或多個校系科(組)、學程，都必須在今天上午10時起到周五17時為止，上網登記就讀志願序並確定送出，經電腦統一分發錄取後，始可取得入學資格；凡是在規定時間內未上網登記就讀志願序，或雖有上網登記就讀志願序但僅暫存未「確定送出」者，均以未登記論，將會喪失網路登記資格與分發機會。

聯合會將依照各甄審學校正取與備取生名單及考生所登記就讀志願序進行統一分發，每1位考生至多分發錄取1個校系科（組）、學程。統一分發結果將在下周二（9日）上午10時起公告，考生可由四技二專聯合甄選委員會網站查詢統一分發結果，不另寄發書面通知。獲分發錄取生必須自行到錄取學校網站查詢辦理報到資訊，提醒獲得分發錄取考生，務必依所錄取學校規定時間及方式完成報到手續。相關訊息可至網站查詢。

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