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張本智和帶傷上陣？賽中狂按摩網心疼　教練認：左腿不太舒服

▲▼日本桌球男團輸給瑞典，張本智和落淚。（圖／路透）

▲張本智和賽後崩潰痛哭。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

由「桌球少年」張本智和領軍的第4種子日本隊7日在巴黎奧運桌球男子團體4強賽中，對上第7種子瑞典隊，最終以2比3無緣晉級決賽。而賽後張本智和跪地痛哭的畫面曝光，也讓球迷心疼不已。有網友更發現，張本中途多次接受左膝的按摩，懷疑是帶傷上陣。對此，教練也坦言，張本的左腿的確「不太舒服」。

根據《日刊體育》報導，由張本智和、戶上隼輔、篠塚大登的日本桌球男子團體在巴黎奧運4強賽中惜敗瑞典。在比賽的最後一場對決中，主將張本智和上場，但卻遭到瑞典選手逆轉勝，賽後他跪地痛哭，自責不已，隊友與教練也連忙上前安慰。

▲▼日本桌球男團輸給瑞典，張本智和落淚。（圖／路透）

▲隊友安慰張本智和。（圖／路透）

有網友則發現，在比賽中，張本智和多次因為左腿不適，在一旁接受按摩治療，然而儘管如此，他依然在賽場堅持戰鬥，拚搏到最後一刻。賽後接受採訪時，有記者擔憂，張本智和是否帶傷上陣。對此，教練田勢邦史坦承，張本智和在比賽過程中，左邊大腿的確「不舒服」。

張本智和本人則認為不能將此當作輸球藉口。他說，「雖然中途一度快要抽筋，但是最終沒有抽筋，好好完成比賽，我認為已經是自己能做到的最佳狀態了。」

▲▼日本桌球男團輸給瑞典，張本智和落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲教練指出，張本智和的確在比賽過程中，左腿不太舒服。（圖／達志影像／美聯社）

由於張本賽後情緒不穩定，一度崩潰表示，「寧願去死也不想面對輸球的結果」，讓球迷心疼不已。日本網友紛紛表達對張本智和的支持稱，「真的很心疼張本，壓力太大了」、「張本已經盡力了」、「不要哭」、「看到最後張本的表現，我都快哭了」。

也有網友說，「巴黎奧運，男子團體好像是被詛咒一樣，竟然被逆轉勝」、「張本的腿傷不知道狀況如何，很擔心」、「接下來好好調整心態，迎接銅牌戰吧」。

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