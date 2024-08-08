撐竿跳奪銅！加拿大辣妹「狂扭電臀」嗨翻　超斜槓副業是拍AV

▲加拿大撐竿跳女將紐曼（Alysha Newman）在巴黎奧運奪下銅牌。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

加拿大「撐竿跳」女將紐曼（Alysha Newman）7日在巴黎奧運奪下銅牌，開心地在法蘭西體育場（Stade de France）搖擺電臀、熱舞慶祝。事實上，她也有在OnlyFans開設頻道，如今不僅成人產業經營出色，運動員職涯也寫下歷史紀錄。

How Did OnlyFans Star And Olympic Pole Vaulter Alysha Newman Celebrate Her First Ever Olympic Medal? By Twerking Obviously https://t.co/myCafBGJO2 pic.twitter.com/nxh0zGcTiN — Barstool Sports (@barstoolsports) August 8, 2024

紐曼在女子撐竿跳項目，以4.85公尺成績奪銅。根據現場畫面，她雀躍地又蹦又跳，為自己鼓掌，還忍不住蹲低身子，搖擺電臀熱舞一番。

Alysha Newman wins a medal at the #Olympics and then celebrates by twerkinghttps://t.co/MDmDsW5mCNpic.twitter.com/vKloc7WDBo — Sean Joseph (@sjoseph_sports) August 7, 2024

30歲的紐曼來自安大略省特拉華（Delaware），不僅是加拿大史上第一位獲得奧運撐竿跳獎牌的女性，也打破了國家紀錄。而在7日晚間的比賽上，澳洲選手甘迺迪（Nina Kennedy）以4.9公尺奪金，美國選手穆恩（Katie Moon）同樣跳過了4.85公尺，但失敗次數比紐曼更少，因此拿回銀牌。

紐曼的撐竿跳比賽資歷已有10年，過去成績也相當出色，卻於2021年東京奧運前3個月，不幸在浴室滑倒而出現嚴重腦震盪，此後長期深受後遺症困擾，對職涯造成重大衝擊，如今終於重新證明自己。

紐曼坦言，在內心考慮退休無數次，但「我也一直對自己說『還沒有結束』，我從不覺得自己對這項運動給予了足夠的回饋。」她形容獲得奧運銅牌是一個超現實時刻，日後也希望藉此成就，在加拿大建造田徑設施。