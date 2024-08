撐竿跳奪銅！加拿大辣妹「狂扭電臀」嗨翻　超斜槓副業是拍AV

▲加拿大撐竿跳女將紐曼(Alysha Newman)在巴黎奧運奪下銅牌。(圖/路透,下同。)



記者吳美依/綜合報導

加拿大「撐竿跳」女將紐曼(Alysha Newman)7日在巴黎奧運奪下銅牌,開心地在法蘭西體育場(Stade de France)搖擺電臀、熱舞慶祝。事實上,她也有在OnlyFans開設頻道,如今不僅成人產業經營出色,運動員職涯也寫下歷史紀錄。

How Did OnlyFans Star And Olympic Pole Vaulter Alysha Newman Celebrate Her First Ever Olympic Medal? By Twerking Obviously https://t.co/myCafBGJO2 pic.twitter.com/nxh0zGcTiN